【觀察】從十一國慶閲兵看兩岸未來無人機作戰

10月1日天安門廣場的國慶70周年閲兵大典，是有史以來規模最龐大的一次。台灣軍方與國安高層密切注意新式武器的研發。 台灣國防部國安院智庫官員表示，其中展示的東風41型洲際彈道導彈、巨浪2型潛射彈道導彈和可能是極音速載具的東風17型彈道導彈、長劍100等武器，目標指的是美國，是用來防禦美國介入台海的威力展示。而對台灣真正具有威脅的，則是首次公開展出的二種超音速無人機，包括攻擊11型無人轟炸機，以及無偵-8型超音速偵察機。

無偵-8型超音速偵察機，未來對台灣空防的威脅相當大，台軍在短期內恐怕束手無策。（美聯社）

根據國安院官員的分析，台灣軍方目前都還未有一套完善的無人機、艦、艇的新式戰術準則，只能看著美國怎麼更動反制無人機戰術，台灣才能跟著一起改善。軍方的研發與革新速度緩慢，未來一旦戰時，發生了無人機侵略領空事件，到時候是用高價的愛國者飛彈將其擊落？抑或是用各種干擾方式對其進行「軟殺」，這對台灣軍方都是相當新的概念。針對急速拉開距離的兩岸軍力對比來看，解放軍不僅在常規武力上面的發展，已經不是台灣方面所能追趕得上，即使是非常規的不對稱武力發展，台灣也被拋在腦後，是一個嚴重警訊。

以最近的沙特阿拉伯油田遭疑似伊朗無人機、巡航導彈攻擊的範例來看，沙特阿拉伯擁有幾近完美、先進的高、中、低層防空武器，嚴密防守油田，但依舊被無人攻擊載具攻擊成功，造成嚴重損失。這對台灣是一個相當大的警訊。台灣的戰略縱深淺，戰略價值高的油氣儲存槽幾乎都在危險地帶，由於居民抗爭的結果，都被放置在面海的地區，不像沙特阿拉伯的油田深入內陸，台灣對此類的攻擊，更是沒有辦法防禦。

高仿美國X-47B型無人戰機的攻擊11型無人戰機，一旦能與解放軍空軍的有人戰機協同作戰，將會對台海上空的戰場，產生革命性變革。（新華社）

目前，台灣幾大重要核電廠、油氣儲存槽等高戰略價值地區，多由愛國者飛彈與天弓2型飛彈等高價值的防空飛彈來維護，當年主要是為了抗擊戰術彈道飛彈的攻擊所設置。如今時代已變，解放軍已經不會僅用單一的彈道飛彈攻擊高價值戰略目標，無人機科技的發展，可以在匿蹤、低空、超音速突穿的效果之下，發揮比彈道飛彈、戰轟機還要好的效果。而台灣的高價值戰略目標，目前都缺乏對抗此種新式戰術的武器，例如軟殺干擾器、中、低空層防空飛彈等。

此外，無人機究竟跟有人機在戰場上的「法律地位」要如何區分？這也牽涉到了台軍的「交戰規則」（Rules Of Engagement，ROE）問題。從航空法律上面來看，目前台軍並未準備面臨此種狀況。國安院官員認為，類似無偵-8這種高空高速偵察機，一旦高速穿越台灣領空，台灣的防空單位要如何應對？擊落？或者任其穿越？這些牌從中南海來看，是很輕易可以出招、而且大肆宣傳的，但是台灣方面要如何因應？一旦擊落，戰爭風險如何應對？不擊落任其飛越領空偵照，台灣政府要如何應付席捲而來的宣傳戰？這些都是要在台灣國家安全會議層次上面事先討論的議題，可是目前台灣正面臨總統大選，無人對此種議題有興趣。

台灣中科院正在研發新版騰雲大型無人機，預計12月出廠。（影片截圖）

官員表示，雖然對解放軍的超音速無人機優勢，目前無法有穩妥的因應。不過，台灣在此方面也在急起直追。例如，台灣自製的無人反輻射攻擊機、超音速的無人攻擊、偵查機等技術，也在急起直追，但目前僅限於概念性的整合，要成軍形成戰力，還要有很長一段時間的適應期，恐怕到2025年都還未形成可施行的戰術以及作戰實際力量。

台灣國安高層將在10月6日開始，與美國國防部召開今年的台美國防工業會議（Taiwan-U.S Defense Industry Conferene），應該會對相關議題有較為深入的討論。而美國多年來不斷要求台灣採購美系完整的無人載具系統的要求，恐怕也是此次會議的重中之重。