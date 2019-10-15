蹊蹺的女大學生溺亡事件：雲南李心草案背後四大疑點

近日，雲南昆明一位19歲女大學生李心草溺亡事件，引發內地輿論關注。很多人認為李心草死因蹊蹺，並且對當地警方的處理方式提出了質疑。

綜合各方面信息，在這起社會事件中，確實有很多疑點有待解開。如果處理失當，對中國司法公信力的衝擊將不容小覷。

公安機關是中國基層社會秩序的關鍵維護者。（VCG）

李心草9月9日凌晨在昆明市盤龍江溺亡，死前曾與一女兩男在酒吧有過爭執。當地警方認定「四個孩子相約自殺」、李心草「醉酒自殺」，但李心草的母親陳美蓮通過自己的調查對警方的判斷提出質疑，10月12日於微博公開後很快引起廣泛關注。

陳美蓮公開的一段自拍的監控視頻顯示，李心草在酒吧裏疑似酗酒狀態，曾被一名男子壓在身上，手部掙扎試圖反抗，還曾遭到男子兩次掌摑。

因此包括陳美蓮在內的很多網友認為，李心草的死亡應該與她在酒吧裏遭人施暴猥褻有關。而陳美蓮陳述的警方曾遭當事人威脅「今天你把我弄進監獄裏，明天我就能把你弄進去」等細節，則令網友懷疑警方執法公正性存在問題。

10月13日央媒《人民日報》發佈了一則「警方初步調查結果通報」，確認了警方早前的處置方式與判定，稱李心草屬於意外落水，尚不構成刑事案件，男子羅某壓在李心草身上、扇耳光只是幫忙醒酒，而且，對方也沒有「非貴即富」背景。

不過，這份通報不久後意外被從網絡裏刪除。昆明警方宣傳負責人對媒體表示「沒有發佈最新相關通報。」《人民日報》刪文舉動更增添了外界的疑惑。

分析來看，當下輿論對整個事件的疑惑主要體現在四個方面。

其一，李心草因何而死？

當地警方指李心草「相約自殺」、「醉酒自殺」，但視頻顯示她在死前曾被控制和掌摑，並且疑似遭受猥褻。這段經歷與李心草死亡之間有何聯繫？

她的母親陳美蓮透露稱，李心草死前不久曾打電話向母親高興地通知自己「一次性過英語六級」，而且已經購買了回家的火車票，要陪母親看閲兵。陳美蓮由此否認警方所稱的李心草與他人「相約自殺」一說。

雲南18歲女大學生李心草，今年9月溺亡。（網上圖片）

其二，當天酒吧裏究竟發生了什麼？

比較普遍的輿論認為，李心草之死是因為在酒吧裏遭受了難堪的經歷。《人民日報》被刪的「警方通報」則指系李心草本人醉酒失控，其餘三人是在她身旁安撫。

很多人通過視頻推測，李心草曾被掌摑，是被施以暴力侵犯；又被一男子長時間壓在身下，是遭受猥褻。而「警方通報」通過引述當事人筆錄將掌摑解釋為醒酒「目的是想通過打耳光看李某草是否能夠清醒」，將被壓在身下解釋為「安撫李某草情緒」，而且「用手腳做支撐俯身」，「雙手及身體長時間未動」。

網友的推測與當事人的陳述形成了極大的反差，但是究竟哪個才是真相？當地警方是否已經採信了當事人的「一面之詞」？

不論如何，四人在酒吧的經歷是李心草死亡事件裏最重要的環節之一，必須最大程度還原事實真相。

其三，涉事三人是否有「特殊背景」？

李心草母親稱其中一名男子是當地官渡區人力資源中心工作人員，有警員對她說打人男子曾威脅警方「今天你把我弄進監獄裏，明天我就能把你弄進去」。

《人民日報》被刪的「警方通報」稱「同行的四人多為單親家庭，家庭並非『非富即貴』。任某燊、羅某乾、李某某昊均為紅河州人，三人系朋友關係；任某燊父親為紅河州普通民警，生母為普通教師，繼母為保險公司職員；羅某乾父親在某企業保衛科工作、母親已故，獨生子；李某某昊父親為普通公務員，母親在上海務工。」

李心草母親與《人民日報》的「警方通報」在當事人身份方面似乎並無衝突，但是其中一名男子是否曾經威脅警察？如果確實如此，是否意味着他的身後存在能夠干擾執法的權力？

其四，警方處理該案是否得當？

據李心草母親所述，當地警方在事發後「不及時組織搜救、打撈，看了一下現場就走了」，「沒有一一調取視頻資料」，忽略了李心草被掌摑的重要細節，在沒有拿到屍檢報告的情況下做出「相約自殺」、「醉酒自殺」的判斷。

也有媒體指出，有關部門可能存在踢皮球問題，鼓樓派出所稱案件由刑偵大隊負責，派出所只是配合調查；而刑偵大隊則稱他們是配合派出所調查。

由這些說法來看，當地警方的調查應該是不夠嚴謹和負責，而給出的結論又明顯過於草率。當然，這些信息來源仍然相對有限，還需更多的權威的信息的補充才能形成相對客觀的判斷。

另外，《人民日報》在10月13日先發後刪「警方調查通報」之舉也比較「蹊蹺」。儘管該「通報」的公開對於當時輿情而言堪稱及時，但是也暴露出一些疑點。例如，「通報」裏大量引述了當事人的筆錄來澄清網絡質疑，在陳述有關屍檢問題時表示「經昆明醫科大學司法鑑定中心鑑定結論為：李某草死亡原因為。」句式不完整，結語呈現為一段空白。

10月14日晚，雲南省昆明市公安局發佈《情況通報》，對盤龍分局辦理的李心草死亡事件，「提級」成立專案組並立案偵查，同時對盤龍分局前期工作展開倒查。

至此，這場牽扯整個中國輿情的社會事件迎來了第二次揭開真相、伸張正義的機會。輿論也正在等昆明市公安機關調查後的水落石出。