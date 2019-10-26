【逃犯條例】人民日報：西方絕不是香港的「救世主」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前公布與壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人會面的合照，並稱支持香港街頭發生的「非暴力抗爭」。美國副總統彭斯（Mike Pence）發表對華政策演說時，也指「美國與香港的和平示威者站在同一陣線」。 對此，官媒《人民日報》26日發表銳評，批評彭斯是「假惺惺」，並指美國政客在「真相」面前再次把黑的說成白的，「實在可笑」。銳評還稱，西方絕不是香港的「救世主」，希望香港各界保持清醒，不要陷入一些西方政客的話語陷阱。

佩洛西與黎智英、李柱銘等人會面的合照。（Twitter）

銳評稱，美國一些政客極度虛偽，關心的根本不是香港的民主、自由，更不是香港市民的利益，而僅僅是自己國家的全球利益和戰略考量。「香港對他們來說不過是牽制中國、隨用隨棄的棋子而已。」

銳評又向指望美國出台《香港人權與民主法案》能給香港帶來「民主」的人發問，有沒有想過自己是在為了美國的戰略利益戕害香港，通過制裁把香港變壞，損害香港國際金融中心、國際貿易中心的地位。

銳評指，香港一些人總是把香港視為西方世界的一分子，對西方民主充滿種種幻想。他們對西方民主的歷史和現實完全不了解，也不明白自己到底要什麼樣的民主。「香港之所以成功，絕不是靠簡單複製西方的一套價值理念和制度安排。背靠祖國、面向世界，把握國家改革開放的歷史機遇，才是香港取得今天發展成就和國際地位的關鍵。」

在遊行集會中，不少港人會舉起美國國旗，要求國際社會關注香港局勢。（AFP）

銳評在談到香港經濟地位時指出，「如果沒有內地這個廣闊而發展強勁的腹地作為支撐，如果沒有中央政府的堅定支持和提供的各項保障」，香港就不可能在世界經濟交往的格局中擁有一席之地。

關於香港的政治制度，銳評稱，「香港的民主制度是在中央政府支持下才真正建立和發展起來的」，勾結西方干涉香港事務，危害國家主權、安全、發展利益，只會擾亂香港的憲制秩序和政治運作。

銳評最後強調，西方絕不是香港的「救世主」，希望香港各界必須保持清醒的認識，千萬不要被那些挾洋自重的反對派和激進勢力帶偏，更不要陷入一些西方政客的話語陷阱。

（人民日報）