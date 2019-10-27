【英國貨車39屍案】胡錫進：CNN被網上公知忽悠，問題太沒水平

英國埃塞克斯郡（Essex）的貨櫃車藏屍事件，最初的消息是死者全部都是中國人，其後英國警方發現當中部份人可能來自越南。25日美國有線電視新聞網（CNN）記者在中國外交部例行記者會上，向發言人華春瑩發出「挑釁式提問」，華春瑩當場表示有關提問「不合時宜」。 中國官媒《環球時報》總編胡錫進今天（27日）發微博指，CNN記者問出這一番問題，顯示其被異見人士忽悠，「被中國網上『公知』帶進了溝裏」，問題太沒水平。

華春瑩對CNN記者表示：「你提這個問題很不合時宜」。（網上圖片）

據此前報道，CNN記者當時指中國聲稱中華人民共和國成立70周年，取得巨大成就的情況，「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」華春瑩聞言表示「你提這個問題很不合時宜」，又反問CNN記者問題先入為主設定將整件事與國慶70周年作聯繫，「這個出發點很有問題。你到底希望得到甚麼答案？」

胡錫進說，當事CNN記者看似受到中國網上「公知」對此事言論的誤導，這些「公知」覺得用這樣的詰問打中國政府的臉，很有力。想必CNN記者大受啟發，以為這是大多數中國網民的態度，亦是中國社會的普遍民意，於是這樣發問，以為「得分」。

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指西方記者和「公知」相互拉低水平

胡錫進續指，記者會現場影片播出後的效果，顯示絕大部份都是為華春瑩「點讚」的，「CNN記者露了個大怯」。他相信，這位記者在西方記者中亦不會因此受到額外的尊敬，因為這個問題的確太沒水平。

胡錫進說，注意到一段時間以來不斷有西方傳媒記者學中國網上「公知」的腔調提問。搞不清楚究竟是西方影響「公知」，還是後者影響西方駐華記者。「感覺是他們互相這麼一串，相互拉低了水平，不顧及最基本的質量。」

他提醒西方駐華記者，不要只盯着幾個異見人士和在網上發言的少數公知，而要多接觸中國社會的廣大群眾，不要只聽自己愛聽的話，「否則一些公知甚至連公知都算不上的網絡噴子吆喝幾聲，就很容易被忽悠，跟着他們跑了，把他們抬槓的牢騷話拿到記者會上正兒八經問中國外交部的發言人。」

（環球時報）