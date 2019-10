【英國貨車39屍案】批評CNN人命當政治　內地官媒促向中國人道歉

英國埃塞克斯郡(Essex)的貨櫃車藏屍事件,最初的消息是死者全部都是中國人,其後英國警方發現當中部分人可能來自越南,越南政府迄今更已接獲12個家庭報案,懷疑親友在英國失蹤。

《央視》在微博上發文批評CNN。(網頁截圖)

在英國警方發現部分人可能來自越南後,內地官媒《央視》周六(26日)在微博上發文,批評美國有線電視新聞網(CNN)將39條性命當成政治道具,直言「CNN記者,你欠39個遇難者家屬一個道歉,欠中國人一個道歉!」

文章稱,CNN以偏見報道世界「早就不是新聞了」,「我們已經不是Be the first to know了」,如今更將39條性命當成政治道具,用以質問質疑中國的成就,「這種荒謬、冷漠甚至惡心,把某些人披掛多年的『人權』、『人性』、『普世價值』拋到了爪哇島」。

華春瑩被CNN記者以挑釁性的方式提問後,隨即回應一句「不合時宜」。(中國外交部)

事實上,針對事件可能涉及大批中國人偷渡到英國,CNN的記者在日前的中國外交部例行記者會上,曾經向發言人華春瑩以挑釁性的方式提問,結果華春瑩當場表示有關的提問是「不合時宜」。CNN記者當時指中國聲稱中華人民共和國成立70周年,取得巨大成就的情況,「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國,他們是出於何種動機?外界應該如何理解?」

華春瑩聞言隨即表示「你提這個問題很不合時宜」,又反問CNN記者問題先入為主設定將整件事與國慶70周年聯繫在一起,「這個出發點很有問題。你到底希望得到甚麼答案?」

(綜合報道)