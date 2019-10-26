【英國貨車39屍案】批評CNN人命當政治　內地官媒促向中國人道歉

英國埃塞克斯郡（Essex）的貨櫃車藏屍事件，最初的消息是死者全部都是中國人，其後英國警方發現當中部分人可能來自越南，越南政府迄今更已接獲12個家庭報案，懷疑親友在英國失蹤。

《央視》在微博上發文批評CNN。（網頁截圖）

在英國警方發現部分人可能來自越南後，內地官媒《央視》周六（26日）在微博上發文，批評美國有線電視新聞網（CNN）將39條性命當成政治道具，直言「CNN記者，你欠39個遇難者家屬一個道歉，欠中國人一個道歉！」

文章稱，CNN以偏見報道世界「早就不是新聞了」，「我們已經不是Be the first to know了」，如今更將39條性命當成政治道具，用以質問質疑中國的成就，「這種荒謬、冷漠甚至惡心，把某些人披掛多年的『人權』、『人性』、『普世價值』拋到了爪哇島」。

華春瑩被CNN記者以挑釁性的方式提問後，隨即回應一句「不合時宜」。（中國外交部）

事實上，針對事件可能涉及大批中國人偷渡到英國，CNN的記者在日前的中國外交部例行記者會上，曾經向發言人華春瑩以挑釁性的方式提問，結果華春瑩當場表示有關的提問是「不合時宜」。CNN記者當時指中國聲稱中華人民共和國成立70周年，取得巨大成就的情況，「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」

華春瑩聞言隨即表示「你提這個問題很不合時宜」，又反問CNN記者問題先入為主設定將整件事與國慶70周年聯繫在一起，「這個出發點很有問題。你到底希望得到甚麼答案？」

（綜合報道）