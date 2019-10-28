華為5G料破美國包圍網　加拿大終獲對華求和機會？

上星期加拿大大選，總理杜魯多驚險保住總理之位，但就需要籌組少數黨政府。放在他檯頭的外交難題千頭萬緒，對華政策尚未走出低谷，是否批准華為參與5G建設又懸而未決，可見杜魯多新一個任期將要在中美科技戰之中，尋找一條「中等國家」的出路。

「傻頭傻腦」闖進交火前線

要處理華為問題，也許杜魯多政府會選擇一拖再拖，有待中加關係解凍再行處理。因為如果渥太華排斥華為，會令雙邊關係雪上加霜，相反若批准華為來加建設5G，對內則可能被視為對華「軟弱」，成為政敵攻擊的理據，對外則不一定會得到中方完全冰釋前嫌，同時可能得罪美國這個第一大貿易夥伴。

加拿大總理杜魯多

與其他西方國家不同，加拿大可說是「傻頭傻腦」闖進中美交火的最前線，處境更形艱難。

差不多一年前左右，加拿大司法部應美國要求，以違反伊朗禁制令為由，在溫哥華拘捕華為副董事長孟晚舟，引起中國強力反彈，先是拘留兩名在華加拿大公民，繼而祭出農產品「限加令」，政經兩手反制加拿大。

有英德先例可循「保底」

「司法歸司法，政治還政治。」杜魯多的抗議虛弱無力，僅僅獲得西方陣營口頭上道義支持，「始作俑者」美國亦未見得有多大實質援助。不過時至近日，當華為陸續突破美國包圍網，加方似乎可以把握「逃生出口」，從對華泥沼中稍稍抽身而出。

事緣德國率先打出第一槍，未有在5G網絡設備供應商名單剔除華為，繼而英媒引述政府高層消息，指英國即將允許華為「有限參與」5G網絡建設。如果英國作為美國的「親密戰友」，也不一定滿足華府需求，那麼加拿大都可以加以效法，在中美之間尋找平衡點。

年初時任中國駐加大使盧沙野警告，加方排斥華為會有「後果」。幸好選民的記憶應該沒那麼長久，而政敵要攻擊其「軟弱」的話，杜魯多有足夠理據去抵銷，畢竟有英德先例可循，然後華為的5G技術確實是領先全球，講價錢講必要技術，美方均未能供應替代品，故此引入華為亦符合國家利益。

尋求分割處理孟晚舟案

若引入華為最引發國內太多迴響，杜魯多也可學習德國的處理手法。

首先德國表明不排斥華為，但就會公布新版安全準則，華為的參與程度暫無定論。況且德國還可在5G應用上設置「隱形門檻」，例如於車聯網及物聯網發展另選系統，屆時華為入得了屋也不一定能進得了房。

孟晚舟案已步入司法程序，輪不到杜魯多出面介入，但至少在華為問題上，加拿大有些許迴旋空間，可以通過表明「不會排斥」華為，一方面向中方示好，另一方面也以聲援華為作為籌碼，逐步尋求北京將孟晚舟案分割處理，減輕對加方的壓力。