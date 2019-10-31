【北京觀察】被猜測的四中全會與萬花筒中的區塊鏈

一直讓外行人不能明白到底是什麼的「區塊鏈」，近幾天在輿論場大熱。因為在召開確定中共十九屆四中全會將會在北京時間10月28日開幕的政治局會議當天，中共中央政治局的成員下午的集體學習會議中，「區塊鏈」成了學習主題。

中共總書記習近平甚至還對發展區塊鏈的意義和今後的發展發現做了講話，「區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起着重要作用。」「要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。」

習近平日前表示，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。（資料圖片）

4天之後的10月28日，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，在參加首屆外灘金融峰會上提及中國人民銀行很可能是全球第一個推出數字貨幣的央行。

雖然數字貨幣對於 普通大眾來說同樣是個太過抽象的概念，但是第一它依賴於區塊鏈技術，第二，曾經擔任過重慶市市長多年的黃奇帆，因為其突出的經濟能力和見解，在中國財經界一向有眾多擁躉。所以黃奇帆的講話再次為區塊鏈的輿論熱度升温。

中南海高層對區塊鏈堪稱定位性質的講話，以及黃奇帆緊隨其後的爆料，給市場造成的影響卻如此之大，不僅美股區塊鏈及數字貨幣概念股率先強勢上漲，中國股市更是暴漲。10月28日的A股漲幅榜被「區塊鏈」概念股刷屏。150只「區塊鏈」概念股票漲停，區塊鏈板塊漲幅達8.05%。更有誇張的數據顯示，超過500家上市公司公告，或多或少與「區塊鏈」有關。所以中國財經媒體驚呼，「區塊鏈板塊迎來最強風口」。

而境外媒體不僅延續之前的各種人事傳言，更是據此大膽猜測「四中全會期間將會有一場關於區塊鏈的激烈討論」。

中共中央政治局2019年10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。（央視視頻截圖）

中共官方媒體對區塊鏈話題的熱捧，加重了後一種猜測。從人民網、人民日報微博公號，到《人民日報》紙媒體，人民日報系列媒體幾乎是全方位報道，先是人民日報微博公號10月28日發了一篇很有網絡語言特徵的《「聽說區塊鏈又火了？#人話版區塊鏈知識點#了解一下」》，人民網同一天刊出《區塊鏈將迎來五大發展利好》，該網站甚至從10月28日開始系列網評，「之一：如何落實依法治理」，「之二：如何佔據創新制高點」。《人民日報》則發表了嚴肅的評論文章《應防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為》。

新華網10月29日在評論文章《政治局集體學習專議這項技術發展，習近平有何深遠考量》一文，先是表達了對區塊鏈定義的理解，再闡述了區塊鏈技術會影響到哪些領域「區塊鏈技術應用覆蓋到數字金融、物聯網、智能製造、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域，全球主要國家都在加快佈局區塊鏈技術發展。」並對中南海高層專門講區塊鏈作為學習主題的意義分析道，「區塊鏈提上政治局集體學習日程，不僅體現着習近平對於新技術新領域的高度重視，更是對包括區塊鏈技術的新一代信息技術發展的長遠考量。」

其他諸如《光明日報》（「數字經濟時代的『區塊鏈』」 ）、《經濟日報》（「區塊鏈技術將開啟一個難以想象的新世界」），《中國青年報》（「鼓勵區塊鏈技術 警惕拿概念炒作」）等帶有官方背景的傳統媒體同樣紛紛跟進。而在坊互聯網上，諸如「區塊鏈馬桶」、「區塊鏈牙刷」等調侃型的小視頻也流行出來。

儘管如此，什麼是區塊鏈？非專業人士除了檢索到各種百科上大同小異的「分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式。」能了解到區塊鏈技術目前最著名的應用是比特幣之外，恐怕還是沒人能說得清楚什麼去區塊鏈。區塊鏈這個看起來像萬花筒一樣玄妙的新概念，連一向緊跟中共中央形勢的《環球時報》總編輯胡錫進都在微博說，「即使看了相關解說，也模模糊糊的」。

區塊鏈的概念如此抽象，以至於一向緊跟中國政治話題的《環球時報》主編胡錫進都直呼「模模糊糊」。（VCG）

就像30年前萬維網剛剛誕生之時，仍然用貼着郵票的信封裝載我們和親友溝通文字的那個時代，當有人講「萬維網是一個建立在HTML語言、URL網頁地址和超文本傳輸協議(HTTP)等創新基礎上的在線應用程序。」時，我們的一臉茫然一樣。目前沒有什麼實質應用的區塊鏈，用中國網絡語言來說，到底是「什麼鬼」？

但是也就如6年前的2013年12月28日中午，剛做了一年多中共總書記的習近平，忽然到北京月壇北街的慶豐包子鋪吃了一頓包子一樣，當人們把目光聚焦在包子上、研究慶豐包子有什麼特徵其實毫無意義一樣。對於普通人，乃至關注中國政情的人，是否能清楚什麼是區塊鏈並不是關鍵點。也許，今天的習近平帶着中央政治局的高級官員們學習區塊鏈，就如他6年前忽然去吃了一頓包子一樣，當時的習想要傳達的是「平易近人、深入群眾」，今天的習近平在四中之前學習區塊鏈也許就是要釋放對高薪技術的支持。