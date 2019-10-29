官媒點出區塊鏈四大應用場景　慎防炒作空氣幣等行為

中國國家主席習近平日前指出，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。這一消息發出後，區塊鏈行業迎來春天，同時帶動相關概念股和虛擬貨幣大漲。比特幣價格也在暴跌之後，重新站上了1萬美元的高價，虛擬貨幣領域的亂象叢生引來中國官媒發文警惕。

《人民日報》昨日報道稱，這幾天「區塊鍕」成為一大熱詞。但區塊鏈不等於比特幣，文章強調比特幣只是區塊鏈技術的一個應用，區塊鏈還有醫療衛生、食品安全、版權保護等諸多應用領域。

該文列舉了區塊鏈的四大應用場景，即存證、共用、信任、協作。

區塊鏈可加強個體深岋合作

第一，存證。區塊鏈不可篡改的特點，為經濟社會發展中的存證難題提供了解決方案。只要能夠確保上鏈資訊和資料的真實性，那麼區塊鏈就可以解決資訊的存和證難題。比如在版權領域，區塊鏈可以用於電子證據存證，可以保證不被篡改，並通過分散式帳本連結原創平台、版權局、司法機關等各方主體，可以大大提高處理侵權行為的效率。在金融、司法、醫療、版權等對資料真實性要求高的領域，區塊鏈都可以創造安全、高效的應用場景。同時，區塊鏈由於記錄了所有的交易資訊，因此區塊鏈本身就可以形成徵信，為實現社會徵信提供全新思路。

第二，共用。區塊鏈分散式的特點，可以打通部門間的資料壁壘，實現資訊和資料共用。與中心化的資料存儲不同，區塊鏈上的資訊都會通過點對點廣播的形式，分佈於每一個節點，通過全網見證實現所有資訊的如實記錄。在公共服務領域，區塊鏈能夠實現政務資料跨部門、跨區域共同維護和利用，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。

第三，信任。區塊鏈形成共識機制，能夠解決資訊不對稱問題，真正實現從資訊互聯網到信任互聯網的轉變。信任是市場經濟運行的基石，也是一個稀缺品。經濟發展中的很多問題難以解決，很大程度是因為缺少信任，交易成本高、違約風險大。區塊鏈可以增強供應鏈上下游的資訊可信度，通過鏈上可拆分的電子憑證實現資金的流轉融通，打通資訊流、資金流和物流，解決多級供應商的融資難問題。

第四，協作。區塊鏈通過智慧合約，能夠實現多個主體之間的協作信任，從而大大拓展了人類相互合作的範圍和深度。市場經濟是複雜系統，很多行動涉及到複雜的行為主體，如何實現多方主體的高效協同，是經濟發展的共同難題。尤其是在全球語境下，跨境支付、跨境貿易、跨境物流，更是涉及到各個國家出口、進口、運輸、監管等各個方面。

要避免一哄而上及重複建設

但文中指出，區塊鏈技術與加密貨幣相伴而生，但區塊鏈技術創新不等於炒作虛擬貨幣，應防止那種利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。同時還要看到，區塊鏈目前尚處於早期發展階段，在安全、標準、監管等方面都需要進一步發展完善。大方向沒有錯，但是要避免一哄而上、重複建設，能夠在有序競爭中打開區塊鏈的想像空間。中國在區塊鏈領域擁有良好基礎，一些大型互聯網公司早有佈局，人才儲備相對充足，應用場景比較豐富，完全有條件在這個新賽道取得領先地位。