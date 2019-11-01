蓬佩奧指中國對美「懷有敵意」　人民日報：造謠污衊暴露陰暗心理

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月30日發表演說，指美國將從多方面對中國加強施壓，稱北京對美國「確實懷有敵意」，並稱中國政府踐踏了中國公民最基本的人權。 官媒《人民日報》1日發表評論文章稱，蓬佩奧攻擊中國共產黨和中國政府，妄稱中國挑戰美國乃至全世界；其講話完全沒有對他國的尊重，顯示出遠離文明的虛偽本性。

11月1日，《人民日報》文章指出，蓬佩奧的演講，以其慣用的欺騙、潑髒水伎倆，攻擊中國共產黨和中國政府，妄稱中國挑戰美國乃至全世界。蓬佩奧徹頭徹尾的造謠、污衊和抹黑，充分暴露其根深蒂固的政治偏見和陰暗心理。

文章強調，蓬佩奧口口聲聲表示希望中國繁榮進步，表示美國不尋求與中國對抗，但總是對中國內政進行無端指責，完全沒有對他國的尊重，顯示出遠離文明的虛偽本性。

文章還稱，蓬佩奧抹黑中國內政，既是荒謬無理，又是不自量力。蓬佩奧置國際公義於不顧，不時上演挑撥中國與他國關係的把戲，居心之險惡為世人所不齒。

對於中美關係，文章再次強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。歷史和現實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。在中美關係的關鍵階段，任何挑釁言行都是錯誤的甚至危險的。相互尊重、求同存異才是中美兩國應有的相處之道。