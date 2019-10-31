蓬佩奧連番炮轟中國　批評華府過往對華太寬容

美國國務卿蓬佩奧10月30日發表演說，指中共採取敵對政策，與美國的利益背道而馳。他又同時批評華府過往與中國打交道時，忽略兩國之間在制度上的基本差異，並盼望北京可以改革。

美國國務卿蓬佩奧認為，特朗普上台後，大家終於發現中共是如何敵視美國和其價值。因此他呼籲美國成必要挺身而出，但同時強調華府非常重視與中國人民的關係。（Reuters）

美國副總統彭斯（Mike Pence）早前發表演說，批評中國的人權、貿易及在全球擴張影響力等問題後，蓬佩奧（Mike Pompeo）30日在紐約出席保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的晚宴時，亦談到中國問題，他表示華府一直珍惜與中國人民之間的友誼，不過他補充道：

「當今的中共政權與中國民眾並不一樣，前者希望並用盡方法挑戰美國和全球，因此美國上下都要一同正面對抗這些挑戰。」

「現在已經沒法忽視美中之間系統上的基本分別，及其引申出來的差別如何影響美國國家安全。」

蓬佩奧認為，美國在貿易政策、人權記錄、南海擴張及台灣問題上不應再「放縱」中國，而是須要正面對抗。他指華府用盡一切方法容納中國崛起，希望中共可以變得更自由、市場主導，最終實現民主。

他表示，總統特朗普（Donald Trump）剛上台後，就已經對中國問題有所警惕，令美國終於醒覺到中共如何敵視美國及其價值。

蓮佩奧：華府歷任政府責無旁貸

蓬佩奧指，導致目前的形勢不只是中國的問題，而是華府多任總統和顧問、分析員、學者及歷史學家錯誤理解北京對美國的威脅。他認為美國至今都希望與中國建立友好關係，但在發現北京對美國國家安全威脅問題上不夠迅速，不過他強調仍然希望保持良好關係。

蓬佩奧稱，特朗普政府會在貿易及安全等議題上積極呼籲中國採取行動，他亦會在未來數月發表連串演講，談及雙方意識形態和價值的競爭，包括中共利用情報部門在全球發揮影響力的行動、北京方面「不公平並帶掠奪意味」的經濟政策、以及中國軍事能力超出自我防衛等問題。

對於兩國很大機會簽訂首階段貿易協議，蓬佩奧為此感到樂觀，指協議證明美中可以在共同問題上合作，他並希望見到中國可以有一個透明、競爭市場主導的系統，為雙方互惠互利，所以認為貿易協議就是實現這個目標的第一步。