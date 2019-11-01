北京鷹派學者：台灣問題「會有點變化，不用等那麼久了」

美國問題專家、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮日前在一次講座上提及台灣問題，他當時先引述毛澤東言論，指中共曾稱可以「等一百年」，但現在「會有點變化，不用等那麼久了」，「相信在不遠的將來會解決的」。

他認為，整個中國70年外交史既基本維護國家主權，也助推國家實現工業化；但也存在諸多問題，即毛澤東時代意識形態色彩濃厚，革命性強；鄧小平時代有些過度放鬆對西方意識形態滲透的警惕；外交機構存在官僚主義，應對危機反應慢、笨拙。

當提到台灣問題時，金燦榮說，在中國70年外交史上，台灣問題是個遺憾。中共前領導人毛澤東曾有言「依我看我們可以暫時不管台灣，等一百年以後再說」。金燦榮認為，現在「會有點變化，不用等那麼久了」。

中共總書記習近平2013年曾說，兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去。對此，金燦榮說，「邏輯上講，總書記說我要解決了，我不想留給後人了，是不是這麼個道理？免得麻煩孩子，讓孩子卸掉包袱，輕裝上陣，大步前行，我把這包袱給解決了。台灣這個遺憾，相信在不遠的將來會解決的。」

事實上，金燦榮在今年7月底就曾說，中美貿易戰可能會在年底結束。之後，美國就換牌，最危險的當屬台灣牌，因此北京需做好心理準備。他推測稱，如果美國打牌過火，那麼台海沒準會爆發軍事衝突。

他還稱如果大陸進攻台灣，「台灣軍隊20萬人，在大陸軍隊面前就是一堆肉，沒有意義」。而此次他又在上述最新的講座上說，「如果大家是軍隊的，我估計是要依賴咱們偉大的人民軍隊的，你們立功的機會來了」。

（@政委燦榮 微信公眾號）