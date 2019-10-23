【香山論壇】解放軍少將：美俄即便走近也不意味着中俄對抗

21日，中國人民解放軍國防大學國際防務學院院長徐輝少將在第九屆北京香山論壇期間接受採訪指出，「中國的立場是不追求零和遊戲，美俄即便走近，也不一定意味着中俄對抗。」

10月15日，在俄羅斯新西伯利亞市近郊，中俄參演官兵進行實彈反恐演練。（新華社）

他稱，實際上，這種三角關係冷戰時期很多，且不只是中俄美之間有三角，中美和它的任何一個大的盟國也可以算一個三角。美國幾乎所有大的盟國的最大貿易伙伴都是中國，而中國和他們之間的互信在增強，而非因為中美之間的互信弱了，和其盟友之間的互信關係就差了。

徐輝認為，在全球化的時代、在相互依存的時代，地緣經濟的合作遠遠超過了地緣戰略的算計。因為地緣經濟的合作可以帶來共贏，可以把共同利益的蛋糕做大，可以通過共同利益蛋糕的進一步擴大來消除、緩解分歧，進而找到解決分歧的有效、和平方法。

談及中俄關系，他表示，「用中俄兩國領導人的看法來講，中俄現在是歷史上互信最好的時期。而且我有一個非常積極的發現，近些年來中俄中間層次的工作層面和民間交往日益增強，這對增進兩國、夯實兩國戰略互信的民間基礎是非常重要的。我相信這個互信會越走越好，不會因為第三方的因素而影響了中俄關系，因為這符合雙方的利益。」

俄羅斯國防部長紹伊古參加了香山論壇。（網絡圖片）

10月21日，俄羅斯國防部長紹伊古在發言時強硬批評了美國。

據美國《新聞週刊》報道，紹伊古譴責美國退出《中導條約》稱：「我們相信，華盛頓單方面退出條約的真正原因是為了牽制中國和俄羅斯。」

他還認為，美國很可能會在亞太及歐洲地區部署此前被《中導條約》禁止的打擊能力，並批評美國這一決定會引發軍備競賽，增加發生衝突的可能性。

（俄羅斯衛星通訊社、觀察者）