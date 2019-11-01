【中美角力】環球時報：中國領跑5G，美國因小心眼落後

中國昨日（10月31日）正式啟動5G商用，三大電訊運營商亦開始為市民提供5G網絡服務。另一邊廂，美國眾議院外交事務委員會周三（10月30日）全票通過了兩項有關5G的法案，以應對中國在5G網絡和標準制定方面日益擴大的影響力。 對此，官媒《環球時報》發表社評稱，「中國忙著建設5G，美國忙著防範中國」，反映出美國「日益扭曲的不健康心態」。社評還指，「中國領跑5G，美國因小心眼落在後面」。

華為等中國公司在全球5G標準制定上非常活躍。（資料圖片/視覺中國）

中美在5G領域進行激烈較量。美國政府禁止使用華為設備和產品，並一直在說服盟友不要讓華為參與5G網絡建設，認為中國政府會利用華為設備從事間諜活動，對美國國家安全構成威脅。

環球時報11月1日發表的社評認為，中國的5G發展之路並未受到牽絆，倒是美國沉迷在遏制中國的狂想中，一再錯失在5G賽道上領跑的機會。

中美兩國對5G的態度截然不同，結果也因此截然不同。中方的態度是5G服務於發展，就是把5G當成一項重大技術，考慮的都是怎樣發展便利百姓的生活，推動社會進步和經濟發展。我們從沒有想過要用5G技術謀取霸權。 《環球時報》社評

環球時報的社評稱，「美國狹隘的零和思維，與5G技術內在的開放性存在根本衝突。」（資料圖片/AFP）

社評指，「滿腦子地緣政治競爭思維的美國人，以己度人，怎麼也不相信中國人和他們不一樣。這完全就是小心眼。他們最大的問題是，一切服從於霸權，相應決策不是從技術本身出發，甚至不尊重技術和經濟發展的客觀規律。」

社評還說，美國狹隘的零和思維，與5G技術內在的開放性存在根本衝突。導致的狀況是：中國在5G 領跑，美國不想著怎麼參與良性競爭，利用中國已經開拓出的技術成果，努力發展好自己的5G，反而老想著在後面對中國「使絆子」。除了讓差距越拉越大之外，不會有任何效果。

社評最後稱，在美國5G發展滯後的情況下，拒絕中國先進的技術，「是一種非常荒誕的態度」，又強調中國不會停下腳步等一等美國，但真誠歡迎美國用正當的方式追趕上來。「如果美國繼續搞那些不光彩的小動作，只會讓人鄙視它。」

（環球時報）