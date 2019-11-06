【何君堯遇襲】胡錫進批港已不允許異見　央視：相信正義的力量

屯門樂翠選區候選人何君堯今早（6日）擺街站時，遭一名年約30歲的兇徒用刀刺傷，送院治理。何君堯其後在微博發帖，指多謝各界關心，又斥競選秩序蕩然無存。 針對事件，內地官媒《環球時報》總編胡錫進發微博，指事件是對政治人物的謀殺行徑，批評香港已「不允許異見」。央視亦發表「熱評」指，香港被兇徒裹挾，但「我們相信正義的力量」。

胡錫進在微博中指出，他的朋友、香港立法會議員何君堯先生今天上午遭到野蠻行刺，所幸兇手沒能達到殺死何先生的目的。「強烈譴責對政治人物的謀殺行徑，也呼籲香港各界共同拿出嚴厲聲討這一暴行的應有態度，支持依法嚴懲兇手。」

他續指，香港已經走到不允許異見，對與自己對立的政治人物實施刺殺的嚴重地步，「這哪裏還叫民主，哪裏還有法治。」香港的動盪在摧毀這座城市的現代基因。一些人繼續出於政治立場鼓勵、同情暴力，他們是在毀掉自己和他們孩子的未來。

「何君堯遇襲受傷」的話題在早上10時左右衝上微博熱搜榜第一位，搜索次數逾320萬。（微博截圖）

央視：法治社會必須對暴力零容忍

央視則發表「熱評」文章指，涉案者已被拘，真相尚待查清，但此事發生在香港區議會選舉過程中，「歹徒公然行刺候選人，其行為十分惡劣！亂港分子破壞選舉秩序、繼續搞亂香港的企圖昭然若揭。」「公然行刺何君堯，怎一個卑劣了得！」

文章又指，法治社會必須對暴力零容忍。不論是議員，還是普通市民，人身安全必須得到保障。「如果香港被這樣的兇徒所裹挾，香港哪還有秩序可言？」

文章強調，止暴制亂、恢復秩序，仍然是香港當前最重要的任務。依法制止和懲治暴力活動，就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移，不容絲毫猶疑。「狂徒越狗急跳牆，越暴露內心虛弱。打掉狂徒的囂張氣焰，我們相信正義的力量！」

（綜合報道）