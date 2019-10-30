【何君堯被褫奪名譽博士學位】央視力撐：對你就是一種榮譽！

香港建制派立法會議員何君堯，日前被母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪其名譽博士學位，理由是無法樹立正面榜樣。何君堯則回應是被政治打壓，而且有違程序公正及有私相授受的嫌疑。 針對此事，內地官媒《央視》在周三（30日）發表評論，稱「此時更想對何君堯先生說一句，天下誰人不識君？剝奪榮譽博士學位對你就是一種榮譽！」

何君堯於2011年獲英國安格里亞魯斯金大學頒授名譽博士學位。（何君堯網頁圖片）

評論指，律師出身的何君堯從不掩飾立場，曾明確表示香港人要認同自己的中國人身份，稱倘若有人在香港搞「港獨」，搞「顏色革命」，做一些賣國和煽動群眾去叛國的事情，都應該明確是非，與他們抗爭，「何君堯說得堅決，做得乾脆，一直站在撐警第一線，堅決支持政府和警方止暴制亂，因其旗幟鮮明的愛港愛國表態，何君堯獲無數網友的點讚力挺」。

評論提到，何君堯的愛國愛港行動受到香港的「民主人士」激烈對待，「有不滿的示威者數次破壞其辦公室，將玻璃敲碎，並拆除監視鏡頭，更有積極者，直接對他們眼中的『建制戰狼』進行圍攻，並破壞塗污何君堯父母的墓地。」

評論表示，英國安格里亞魯斯金大學的決定令人們清楚看到，「它的榮譽標準真如鴻毛一樣輕，它的程序公正真如紙一樣脆弱」，直指「你（何君堯）被攻擊，你被剝奪榮譽博士學位，不是由於其他甚麼原因，而是因為你旗幟鮮明的愛港愛國表態」。

何君堯言行多次成為外界批評焦點。（資料圖片）

評論又以昂山素姬作例子，認為「在不同的政治生態下，被英國大學授予或者剝奪榮譽博士學位可能都是一種榮譽」，「兩年前，由於緬甸政府處理內政不如西方所願，英國上上下下完全不理會緬甸政府致力於實現國內和平與和解的有關努力，一句『我們關切緬甸現狀』之後對緬甸領導人昂山素姬的態度就完全變了：牛津大學撤下她的畫像，牛津市剝奪授予她的『榮譽市民』稱號，第二大工會剝奪她的榮譽會員……一時間，英國各大學、各城市爭先恐後地把曾經加戴在她頭上的光環逐一剝去」。

評論在最後稱，建議內地的大學授予何君堯榮譽博士學位，「讓英國這所大學看看，愛國才是我們中國人的最高榮譽」。

（央視新聞）