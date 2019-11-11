【觀察】中共掃黑除惡再曝內幕　市政協委員追債逼死人母

中共十九屆四中全會討論的「國家治理體系和治理能力現代化」是一個非常抽象的描述，如何理解中共的執政現代化以及其複雜性？正在進行的「掃黑除惡」或可視為中共執政現代化目標在基層治理領域的一個投射。

近年來由於腐敗和涉黑案件頻發，中國人大和政協被輿論批評淪為了「藏污納垢」之處。（Getty）

將「掃黑除惡」和「進一步鞏固黨的執政基礎」聯繫在一起的中共，自2018年1月發起為期三年的「掃黑除惡專項鬥爭」。中共能否用三年時間，終結政府與黑惡勢力之間這一場糾結了上千年的貓鼠遊戲？答案尚未可知，但是可以肯定的是這場掃黑戰爭挑戰重重。多維新聞曾在《【解碼習時代掃黑】紅黑灰：中共基層秩序重整遇三大挑戰》中指出，這場掃黑運動，將遭遇「紅黑灰」三重挑戰。其中的紅，就是指黑惡勢力頭目在完成原始資本積累後，為逃避法律打擊，多憑藉雄厚經濟實力，打着發展地方經濟、慈善捐款等旗號，千方百計撈取人大代表、政協委員的「紅頂子」，藉此和官員和政府搭上關係。通過戴上政治光環，借用「紅色」保護傘遮蔽自己違法犯罪的案底。

11月9日，有內地傳媒報道，安徽阜陽市潁泉區檢察院提起公訴的李紅偉等14人涉惡犯罪團伙案，一審公開宣判，團伙頭目李紅偉犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪、高利轉貸罪被判處有期徒刑8年。案中的李紅偉（女，1975年10月生），不僅是涉黑團伙頭目，還是曾經的安徽省阜陽市政協委員。李紅偉團伙催債時曾致欠債人母親自殺身亡。

安徽阜陽市潁泉區法院庭審現場。（阜陽城市周報）

安徽阜陽市潁泉區法院判決書顯示：李紅偉落網前為安徽國玉商貿有限公司法定代表人，曾和其弟李紅明等人，以索債為由，以暴力、威脅或其他手段實施非法拘禁、尋釁滋事違法犯罪活動。在2015年10月23日強行將借其高利貸的欠債人周斌帶往阜陽市行政服務中心，意欲變更周斌公司的股權時，周斌的母親吳素芳目睹兒子被看管、辱罵，又得知股權將被變更，於當日在李紅偉位於阜陽市的公司安徽國玉商貿有限公司辦公室門口喝下農藥「敵敵畏」自殺身亡。

雖然李紅偉已經因為犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪、高利轉貸罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑8年，並處罰金人民幣100萬元。團伙其餘13名被告人分別被判處1年6個月至7年不等的有期徒刑，並處罰金。但是受害人家屬對媒體表示：李紅偉團伙之所以能存在這麼長時間，與其背後保護傘的支持密不可分，雖然該團伙暫時被拿下了，但其背後的保護傘卻安然無恙。他們希望司法部門能對此案進行徹查，深挖該團伙背後的保護傘。

2019年7月，兼職上海政協委員而且曾經是江蘇省人大代表的中國地產商人王振華，因為涉嫌猥褻9歲女童已經被採取強制措施。曾經又一次引發輿論對於人大和政協機構中「藏污納垢」現象的批評。

新城控股前董事長王振華1019年7月被曝涉嫌猥褻兒童。（VCG）

中共十八大掀起反腐風暴之後，人大與政協的腐敗問題一直為外界所詬病。2013年遼寧省選舉中國人大代表拉票賄選案、2013年湖南省衡陽市人大代表賄賂案，更是撕開了中國人大系統的腐敗遮羞布。商界名流掏錢進政協的現象也長期受到指責，2010年1月廣東省政協會議上，政協委員徐慶安公開發言稱「不應該讓商人掏錢進政協，這會讓廣大人民群眾失去信心。」

2015年時任全國政協主席俞正聲在作報告時稱，「本屆政協已經撤銷了令計劃、蘇榮等14人全國政協委員資格，這警示我們要切實加強委員隊伍建設」，「推進……反腐敗鬥爭」。這是近20年來中國政協主席工作報告首次提出「反腐敗」。俞正聲的繼任者汪洋則在接過反腐大旗之後，進一步提出「打造過硬的政協機關幹部隊伍」。 可見，人大和政協確實存在嚴重的問題，中國高層已經不再避諱，而且制定了解決問題的目標和行動。