【掃黑除惡】領導黑社會非法放貸討債　安徽合肥90後女子判囚25年

安徽合肥瑤海區法院日前公開審理一宗涉黑犯罪案件，主犯是90後、年僅28歲的年輕女子楊春燕。 楊春燕涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被法院判處有期徒刑25年，並處沒收個人財產。 至於其餘14名被告，則分別被判處有期徒刑2年3個月至25年不等。

案情指，楊春燕與同案另外兩名被告沈全桃、張雲磊，於2016年4月至2018年8月期間，出資註冊成立「安徽韜輝金融信息服務有限公司」（以下簡稱韜輝公司），先後拉攏、網羅社會人員，專門從事非法放貸、討債活動。

年僅28歲楊春燕（右）是全案主犯。（合肥晚報）

該黑社會性質組織對內嚴密管控，制定績效考核管理制度，對成員建立微信群組以打卡考勤，對外有明確職責分工，要求組織成員服從楊春燕、張雲磊、沈全桃安排。

在楊春燕、張雲磊、沈全桃的組織、領導下，該黑社會性質組織假借民間借貸之名，以「套路貸」的方式，誘使或者迫使被害人簽訂雙倍借條、空白房屋租賃合同等協議，製造虛假給付資金的銀行流水帳、虛增被害人債務，以服務費、上門費、砍頭息等名義收取高額費用，不斷壘高被害人的債務，並組織多人多次毆打、上門滋擾、糾纏、辱罵、脅迫被害人的未成年子女，並以堵鎖眼、破壞門鎖、用油漆噴字、在被害人家門口擺放花圈、撒尿、強行闖入室內、故意顯露紋身等手段，威脅、恐嚇被害人及其家屬；甚至在女被害人家留宿、在寒冬臘月將被害人趕出家門，強行將被害人房產過戶，大肆侵佔被害人財物。

警方此前帶各被告指認犯罪現場。（資料圖片）

據統計，該黑社會性質組織有組織地實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、偽造國家機關證件等犯罪共計28宗，涉及218.65萬元（人民幣．下同），其中既遂共計186.54萬元、未遂共計32.11萬元；敲詐勒索共計90.12萬元，其中既遂共計89.72萬元、未遂4000元。

（合肥晚報）