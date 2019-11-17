【逃犯條例】習近平巴西講話　敦促香港司法機構懲治暴力

當地時間11月14日，國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，已「嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」，並提出「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。 他還表示，中央政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

習近平表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，已「嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」。（新華社）

這篇講話是習近平第一次以國家最高領導人身份，對香港修例風波進行表態，從措辭中可以看出，習近平對香港事件嚴重性的關切。而更特別的是，他第一次對香港司法機構提出了要求，敦促司法機構「依法懲治暴力犯罪分子」。在香港局勢日益被暴力活動席捲之際，習近平以國家最高領導人的身份在國際場合進行公開表態，其重要性不言而喻。而其對香港司法機構的喊話更顯意味深長，分析普遍認為，他對司法機構的「堅定支持」其實更像是一種敦促。

隨著香港抗議日益的激進化，頻繁發生的暴力衝突將香港社會捲入混亂和暴力的困境，香港各方亦在逐漸達成共識，尋找化解衝突的途徑。中央政府一直在呼籲包括香港行政、立法、司法，以及社會各界力量，一起攜手，制止暴力，恢復法治和秩序，這並不是專門針對某一機構，也並非要干涉司法獨立。

只不過，在香港各方管治力量之中，香港的司法，在整個抗議風波中略顯特別。自香港反修例抗議爆發以來，法庭由於經常在警隊抓捕違法示威者之後快速放人，極大降低了實施暴力者的違法成本，無法在打擊暴力上形成合力，引起了社會討論和中央關注。而司法領域普遍存在的外籍法官，以及片面突出司法獨立，在香港當前緊張的形勢下，也被香港和內地的輿論詬病。

這篇講話是習近平第一次以國家最高領導人身份，對香港修例風波進行表態，從措辭中可以看出，習近平對香港事件嚴重性的關切。（新華社）

在此背景下，中國官方多次對香港司法機構發聲，希望其承擔起維護法治和公共秩序的責任，便一如呼籲香港政府和社會各界一樣順理成章。

9月3日，中國港澳辦發言人楊光在記者會上呼籲，希望香港特區政府和社會各界人士圍繞「止暴制亂、恢復秩序」進一步凝聚共識並付諸行動，並提到，香港特區政府包括行政、立法、司法機構。楊光的發言同樣明確地把司法機構囊括進去。

9月3日，中國港澳辦發言人楊光在記者會上的發言，同樣明確地把司法機構囊括進去。（路透社）

此後，在11月6日，中國國務院副總理韓正在北京會見行政長官林鄭月娥時提出，「止暴制亂、恢復秩序」，是「香港行政、立法、司法機關的共同責任」，更加明確地將「止暴制亂，恢復秩序」視為司法機構的社會責任之一。

但針對韓正的講話，香港大律師公會11月9日發表聲明稱，香港法院有責任維護法治，但同時強調香港的司法獨立。他們提醒中央政府或官員不要「以官方形式訓示法官或司法人員進行任何政治使命或任務的舉措」，以免給外界留下「對香港特別行政區的司法獨立的干預」的印象。

誠然，在香港這樣一個以普通法為基礎，實行「一國兩制」的特區，擁有司法獨立是應該的，中央政府也應該尊重並維護香港的司法獨立，這既是維護「一國兩制」的題中之義，更是維護香港社會繁榮穩定的前提。

在11月6日，中國國務院副總理韓正在北京會見行政長官林鄭月娥時提出，「止暴制亂、恢復秩序」，是「香港行政、立法、司法機關的共同責任」，更加明確地將「止暴制亂，恢復秩序」視為司法機構的社會責任之一。（香港01/資料圖片）

但這並意味著僵化地理解司法獨立。香港的司法獨立必須得到尊重，但司法獨立並不是指司法從社會上獨立出去。司法具體存在於社會當中，必須反映社會需求，回應社會關切，如果司法機構以上帝視角定位自己，就失去了其在社會中存在的意義。更何況即便是上帝，在對人進行終極審判時也要區分好人壞人。但是很顯然，香港的司法機構在過去一段時間並未能在止暴制亂中發揮應有的管治效力。

在香港陷入持續升級的違法暴力行為，並已對人們生命和安全構成傷害和威脅的形勢下，制止暴力行為，維護香港的公共秩序，同樣是維護好「一國兩制」，維護香港社會繁榮穩定的前提。依法獨立審判，與維護香港的法治和公共秩序並不衝突。如果片面強調司法獨立，而無視具體的社會情勢，甚至因意識形態而影響公正的司法，才有損香港的法治聲譽。司法獨立不應成為司法機構在社會重大危機發生時回避承擔社會責任的擋箭牌。

這次習近平以中國最高國家領導人的身份明確提出香港司法機構要依法履行職責，足見中央政府對香港危機局勢嚴重性的認識，在這種危機形勢下，司法機構理應和香港其他管制力量一起為香港的穩定繁榮和「一國兩制」的良性發展承擔應有的責任。