【銅鑼灣書店】瑞典表明「不會屈服」　對華強硬原因何在？

11月15日，瑞典筆會頒發圖霍夫斯基獎（Tucholsky Prize）予銅鑼灣書店股東桂民海，表彰其為言論自由發聲。中國則指桂民海在華涉及一宗醉駕致死案，緩刑期間潛逃，並涉嫌從事為境外非法提供國家秘密和情報，危害國家安全，故此目前仍被羈押。 儘管如此，瑞典文化大臣林德（Amanda Lind）未有理會中方反對，主持當天的頒獎儀式。事後中國駐瑞典大使桂從友表示，此舉給兩國關係帶來嚴重負面影響，中方一定會採取對策，「我們走著瞧」（wait and see）。

瑞典對華反感佔比達7成

中國是瑞典在亞洲的最大貿易夥伴，但其政府卻忽略中方反應，原因之一是龐大民意支持。據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查，在受訪瑞典人當中，一年間好感度佔比急挫17%，反感度則高達70%，為歐洲國家之最。

銅鑼灣書店東主、瑞典籍的桂民海。（資料圖片）

瑞典首相勒文（Stefan Lofven）便表明：「這個國家永遠不會屈服於這類威脅。我們在瑞典擁有言論自由，這是關鍵時刻。」至於「關鍵時刻」何來，2015年銅鑼灣書店事件是個遠因，當時瑞典公民桂民海在泰國失蹤，並無出境紀錄，其後卻現身中國「投案自首」。

大概對瑞典民眾而言，銅鑼灣書店號稱出版中共高層「秘聞」，所涉人物又是華裔，距離感較遠，幾年來反應未算甚大，真正反感大爆發實際源於一宗中國遊客糾紛。

爆發典型「人民外交」風波

去年有中國遊客赴瑞典旅遊，聲稱被旅館趕出門外，申訴無效後再被警察押走並遺棄在墳場。旅館則稱，涉事遊客訂錯日子並拒絕離開，唯有報警求助，而警方押解地點附近有教堂和地鐵站，可供留宿交通。這宗常見的糾紛霎時間鬧上外交層次，中國官方和官媒連日炮轟瑞典，要求調查交代。

其後瑞典電視台播出宣傳短片，諷刺中國遊客隨地大便，又指中國人都是種族主義者，引起中國駐瑞典大使館發表聲明譴責，批評該片是對中國的「惡毒侮辱」，內容「突破人類道德底線、挑戰人類良知」。

上述三宗中外衝突其實都很典型，一方認為是種族歧視和「辱華」，另一方則認為是言論自由和公民質素問題，最近美國NBA涉港風波也屬於這一類「人民外交」風波。一般而言，個別事件掀動輿論情緒，事件失去曝光率後情緒平息，可是中瑞交惡卻似乎到達另一層次。

竟牽涉中美貿易戰？

在國際舞台上，瑞典之類「中等國家」遇上大國反彈，多數會「趨吉避凶」和「大事化小」，不過近來這趨勢卻有轉變跡象。今年初，瑞典駐華大使被指私自安排中方人員接觸桂民海之女，後遭瑞典外交部撤銷其職務，並展開內部調查；該部同時公布重新審視對華政策，揚言會更致力於宣傳民主和人權。

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另一邊廂，隨著中美在5G建設上激烈交鋒，中瑞兩國電訊設備業也競爭加劇。有外媒於10月報道，有美國官員憂慮中國華為佔領導地位，建議華府轉而支持瑞典愛立信和芬蘭諾基亞以作抗衡。此前於4月，中方對愛立信啟動反壟斷調查，矛頭直指其手上大量專利，以及對中方企業所收取的天價費用。

由此可見，中瑞交惡始於各宗偶發事件，呈現常見的價值觀差異，然而箇中新增「結構因素」，對內涉及干政指控，對外則呼應中美貿易戰。瑞典於此並非孤例，加拿大和澳洲似乎都發現，經貿往來也要取決於政治信任，藉此判斷誰是值得信賴和分配利益的生意夥伴，而這種取態與中美的大國操盤原則其實異曲同工。