【華為風波】封殺或不封殺？　德國曝光內部矛盾尋緩衝

美國特朗普政府11月18日延長華為臨時許可證90日，容許美國公司繼續與華為交易。 與此同時，據《德國之聲》11月16日報道稱，德國執政聯盟黨（CDU/CSU）有議員提案，要求排除華為參與德國的網絡擴建，更有消息指默克爾已準備向鷹派讓步。

英國5G業務不涉核心設備

作為西方陣營要員，歐洲各國的反應一向為外界所關注，但綜合海內外媒體報道，可以掌握的確切資訊並不多。按華為10月時自家說法，現已簽訂65份5G合約，當中約有半數來自歐洲客戶，但華為未有透露箇中細節，講清楚業務模式、性質和範圍。

以英國電訊營運商Vodafone為例，該企業於今年6月，在西班牙的15個城市正式啟動商用5G網絡，其中65%由華為承建，而瑞典電訊企業愛立信則負責餘下35%。

德國總理默克爾。（資料圖片）

至於英國本地5G絡，同樣由華為和愛立信承辦，不過Vodafone於今年7月稱，華為只負責建設「無線電接入網」，核心設備由美國思科包辦。

更為要者，就華為的市場准入問題，忙於脫歐的英國政府尚無定案，而根據外媒消息和合作現狀，雖然完全封殺可能性較低，但可能只允許華為參與「無爭議」（non-contentious）的部份，與Vodafone目前做法相類似。

夾在中美之間小心權衡

德國作為歐盟領袖，一舉一動均有標誌作用，所受壓力亦更形尖銳。

儘管早年爆出美國竊聽歐洲盟友，英美歐如何吵架都是自家事，論經貿科技交流、政體意識形態、族裔歷史文化、軍事國安合作等等，西方陣營淵源深厚，盟友關係歷經多年考驗，而中國則是講金不講心的「大客戶」。

不過對德國而言，這個「大客戶」卻是舉足輕重，是其第3大出口目的地，柏林一旦封殺華為，必定招致中國的經濟報復。即使單講5G業務，由於華為已是主要供應商，並手握大量專利，歐洲最大電訊公司德國電訊便表明，如果歐洲禁用華為，其5G建設將延後兩年，而移除現存華為設備更會衍生鉅額成本。

德外長防長公開異議

上個月有德媒稱，總理默克爾為免影響對華經貿關係，介入5G安全條例的擬定過程，反對制定排斥華為的內容。

柏林最終確實未有公然排斥華為，但德國外長馬斯（Heiko Maas）於11月初質疑，按中國法律，華為必須提供訊息予北京，因此德國未來希望就此增加一項可靠性測試，以保5G建設的安全程度。

德國外長馬斯對華為能否參與德國5G發展與建設表示懷疑。（AP）

德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）被視為默克爾的繼任人，她就講得更為坦白，指柏林正擬定安全條件，防止外國政府侵入重要基建：「如果這是不可能，那麼就要從程序上禁制華為，就如其他已付諸實行的國家。」卡倫鮑爾口中的「國家」實際上只有美國、日本、澳洲和新西蘭。

默克爾：必須收緊安全條款

德國的處境也許就是歐洲各國的縮影，要顧及對華關係和商業利益，同時要應付美國和國內鷹派。

默克爾在正式程序上，強調不會公然排斥華為，但任由內閣成員公開異議，對外揭露德國內部矛盾，即使最終華為無緣建設核心設備，肥肉落在別家手裡，輿論氣氛早已形成，北京亦較難加以挑剔。

實則默克爾於11月8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會談。其間她與前下屬達成共識，指德國「必須為5G擴展嚴格收緊安全條款」，對所有供應商一視同仁。馮德萊恩則稱，正向成員國作諮詢，然後制定共同戰略。若果成事，屆時德國可以歐盟機制為緩衝，其取態較能避免成為眾人焦點。