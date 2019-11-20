【人權法案】外交部等多個機構反擊：必將採取有力措施堅決反制

繼美國眾議院通過《香港人權與民主法案》後，參議院在香港時間今早（20日）在毋須表決下取得「一致同意」通過《法案》。 對此，港府發表聲明表示極度遺憾，認為兩項法案既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益。外交部等多個機構亦指《法案》雙重標準，違反公理，並告誡美方停止插手香港事務，否則必將採取有力措施堅決反制。

香港反修例示威者在示威中多次高舉美國國旗。（HK01）

中國外交部發言人耿爽稱，美國國會參議院審議通過《香港人權與民主法案》。該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

耿爽指，美國國會有關法案全然無視客觀事實，全然無視香港居民的福祉，美方的目的就是破壞香港的繁榮穩定，以實現他們借香港問題阻礙中國發展的險惡圖謀。美方這一惡劣行徑不僅損害中方利益，也會損害美國自身在港重要利益。

耿爽強調，「我們警告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。」

耿爽表示，中國政府將堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

香港中聯辦：明目張膽為「反中亂港」和暴亂分子撐腰壯膽

香港中聯辦則發表聲明指出，大量事實表明，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手。面對香港社會希望止暴制亂、恢復秩序的最大民意，美國國會和一些政客卻打着「人權」、「民主」的幌子，明目張膽為「反中亂港」和暴亂分子撐腰壯膽，充分暴露了這些人的虛偽嘴臉和企圖把香港持續推向動盪深淵、遏制中國和平發展的險惡用心。

全國人大外事委：香港是中國的香港，任何外部勢力不得干涉。（視覺中國）

港澳辦：粗暴干涉香港事務和中國內政

國務院港澳辦發言人楊光也表示強烈抗議和譴責。楊光指出，美國這一做法粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然為香港反對派和激進暴力犯罪分子張目，再一次在全世界面前赤裸裸地暴露出美國一些政客的霸道本性和遏制中國發展的醜惡用心。

楊光表示，香港現在面臨的最大風險是暴力橫行，而不是什麼「人權」、「民主」問題。美國一些政客的表現完全是混淆是非、顛倒黑白，是毫無原則的雙重標準。

全國人大外事委：香港是中國的香港，任何外部勢力不得干涉

全國政協外事委員會聲明指，美國這一法案顛倒是非、混淆黑白、信口雌黃，粗暴干涉中國內政，肆意染指香港事務，我們對此十分憤慨和堅決反對。

全國人大外事委員會發表聲明稱，香港事務必須在中國憲法和香港特別行政區基本法的框架內處理。香港是中國的香港，任何外部勢力不得干涉。

外交部駐港公署指責，美政客根本沒有資格通過其國內法對香港事務說三道四。（香港01/資料圖片）

外交部駐港公署：敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果

外交部駐港公署負責人亦嚴正表示，美政客根本沒有資格通過其國內法對香港事務說三道四，有關法案粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，「我們對此表示堅決反對和強烈抗議！如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制。」

駐港公署續指，美政客借有關法案破壞香港的國際金融、航運、貿易中心地位，也必將損害包括美國在內的世界各國在港利益。「這種損人害己的勾當，必將遭到國際社會一致唾棄！......我們維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何外來威脅施壓都嚇不到、更壓不垮包括香港同胞在內的14億中國人民！我們敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」