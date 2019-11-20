【人權法案】主要推手魯比奧：香港自治及自由權利不斷遭蠶食

美國國會參議院在香港時間周三（20日）上午約7時以口頭表決形式，無異議下通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），多名重量級參議員先後發言都支持通過法案，國會參眾兩院下一步將協商統一版本，提交總統特朗普簽署生效；根據參議院版本的法案，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格；法案同時讓美國可以制裁在香港違反人權的官員。

法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）發言時表示，香港近月示威活動備受國際關注，當年《中英聯合聲明》確保香港有高度自治權和民主自由，因此在商貿往來方面，美國將香港看待成與中國大陸不同的地區，但過去幾年香港的自治及自由權利不斷遭到蠶食，近日由反修例風波觸發的示威活動，更反映出香港人對前景感到憂慮，即使當局撤回逃犯條例修訂，抗議活動仍繼續進行，事關港人看到自主權和自由被侵蝕，而港府在來自北京的巨大壓力下，採取暴力和壓迫應對。

魯比奧說，到目前為止，已經有5千多人被捕， 最年輕的僅12歲，最年長的82歲，還有數以百計的示威者遭到執法部門或黑社會分子的暴力傷害。他舉例指出，香港法院裁定《禁蒙面法》違反憲法，隨即遭到北京質疑越權，周日（24日）的區議會選舉也被威脅可能取消，有7名候選人被襲擊；他認為，北京正在把香港由「一國兩制」推向一國一制。