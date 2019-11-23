【區議會選舉】眾藝人拍片籲「重建香港」　成龍容祖兒王祖藍出鏡

香港區議會選舉明天（24日）舉行，官媒《人民日報》今日（23日）在微博上發布一段名為「香港加油」的影片，並配上文字稱「成龍、陳小春、惠英紅等港星集體為香港加油，向暴力說不！」

《人民日報》在官方微博發布影片，配文稱「港星集體發聲為香港加油」。（微博）

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在這段影片中，一眾香港藝人分別在鏡頭前，用廣東話說出「香港你我家，建設靠大家」、「重新出發，重建我們認識的香港」、「還我本來香港」、「守護建設家園」、「拒絕暴力，守護香港」、「用選票向暴力說不」、「區議會選舉記得投票」等字句。

其中出鏡的藝人明星有成龍、惠英紅、王祖藍、容祖兒、陳小春、周海媚、關禮傑、吳啟華、肥媽、陳浩民、翁虹、梁競徽（影片中顯示梁烈唯）、莊思敏等人。

影片在微博上獲得大量轉發，多數內地網民亦紛紛留言表態支持：

「支持正能量的香港藝人。望香港早日安定 」 「這些藝人思考的時間有點長哦！不過，最終能夠站出來也是好的。」 「這個關頭能夠站出來發聲，他們的立場都很堅定了吧。」 「支持所有愛國的港星。」

不過也有內地網民發現，《央視新聞》同日下午16時52分發布的同一段短片，卻將容祖兒的段落刪去。至傍晚18時左右，在《央視新聞》的微博中，這段刪減過的短片已無法播放。

《央視新聞》發布的「港星呼籲用選票踢走暴力」影片已無法播放。（微博）

（綜合報道）