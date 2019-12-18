【人事變動】外放三年　韓正大秘蔣卓慶重返上海

全國各省份「兩會」召開前夕，又有省級人大常委會一把手調整。近日，60歲的江蘇省委常委、省紀委書記蔣卓慶重返上海，出任市人大常委會黨組書記。

在江蘇3年，時任省紀委書記的蔣卓慶主要負責反腐。（江蘇鹽城紀委網）

12月17日，上海市委中心組舉行學習會，會議上，蔣卓慶首次以上海市人大常委會黨組書記身份公開亮相。

公開資料顯示，出生於1959年的蔣卓慶是浙江慈溪人，早年長期在上海任職。1982年進入財政系統後，蔣卓慶從辦事員起步，在上海財政局工作了20年。

值得一提的是，蔣卓慶與韓正曾搭檔多年。蔣卓慶的個人資料，是屬於「履歷表」簡單但「履歷」不簡單，他在上海官場的歷任老上級有江澤民、朱鎔基、吳邦國、黃菊、陳良宇等人。

蔣卓慶仕途暴發點是在2002年，他離開長期工作的財政系統，就任上海市楊浦區委副書記、代區長，開始主政一方。同年，黃菊、陳良宇職務交接，韓正升任上海市委副書記、副市長。次年2003年，韓正當選上海市市長，蔣卓慶當選楊浦區區長。

也是在2006年上海社保案發後，韓正代理上海市委書記職務，蔣卓慶重回市政府任勞動保障局局長。2008年韓正連任市長，蔣卓慶任市政府副秘書長。2012年韓正任市委書記，2013年蔣卓慶任上海市副市長。

在擔任上海市副市長3年之後，2016年10月，蔣卓慶首次跨省份交流，接班到齡退休的紀檢女將弘強，出任江蘇省委常委、省紀委書記。

當時，在韓正去中央的傳聞中，蔣卓慶曾被指會接任上海市長，結果其在滬官場未能更上一層樓，反而調任江蘇省紀委書記，這也是他上海工作30多年來第一次跨省區任職。

時隔3年，蔣卓慶重回上海，新身份是「市人大常委會黨組書記」。

據悉，此前上海市人大常委會黨組書記是由殷一璀擔任，在17日的會議上，殷一璀的身份變更為「市人大常委會主任」，其下月將滿65歲的正省部級官員退休年齡。

據瞭解，在省級人大層面，不少省級黨委書記同時擔任省人大主任，但北京、天津、上海、重慶4個直轄市，以及廣東、西藏、新疆例外，人大常委會主任不由省級黨委書記兼任。