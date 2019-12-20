杜魯多「獻計」美國對華施壓　加拿大終擺脫華為孟晚舟案？

加拿大總理杜魯多接受當地法語電視台TVA的訪問，節目於12月19日播出。其間他透露加方曾要求美國特朗普政府，利用一直進行的中美貿易談判作為籌碼，以確保中國政府會釋放兩名被拘留的加國公民。 去年加拿大應美國要求，以違反伊朗禁運令為由，拘捕華為副董事長孟晚舟。不久中方以危害國家安全為由，扣留加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。事件持續至今逾一年，中加關係持續惡化。

美國「加牌」波及加拿大

杜魯多和特朗普已交手多次，應該不會傻得認為白宮會跟著他的說話行事。事情拖了一段時間，北京由始到終都只教訓加拿大，對於「始作俑者」美國則止於多次「嚴正表態」。加方現時只得到西方陣營的道義支持，各國無從解救兩名被捕的加拿大人，更無法代替加方承受中國的經濟報復。

今年8月，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與美國總統特朗普（Donald Trump）對話，雙方談及香港形勢，以及兩名在華被捕加國公民的議題。

中國拋出食安問題，禁止進口加拿大芥花籽產品，而牛肉豬肉也一度在被禁之列，渥太華除了抗議之外就只能「硬食」。孟晚舟案已在走司法程序，耗時可長達10年，加拿大的行政當局無從出手介入，想放人了事都無從入手；中國是世界第2大經濟體，論份量之重和手段之多，加拿大沒有「報復」的條件。

換言之，加拿大無法處理作為政治炸彈的孟晚舟案，唯一可以拆局的就只有美國。杜魯多的「獻計」基本上「畫公仔畫出腸」：不論特朗普如何模稜兩可，美國根本在中美貿易戰裡「場外加牌」，掀起華為風波以對華施壓，孟晚舟和加拿大都是「附帶損失」，支付了華府「加牌」的費用。

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預備面對國會猛烈攻勢

為何杜魯多要擺姿態「提醒」美國呢？

事緣加拿大下議院早前發難，在野保守黨成功通過議案，成立特別委員會以審視對華政策，兼且有傳召權；此前杜魯多表明不想激化對華矛盾，但在國會阻截失敗，連執政自由黨都有議員「跳船」，預計他如果不事先「做些事情」，肯定會在聽證會上被圍攻得「體無完膚」。

目前關鍵是美國會否「賣個順水人情」，給加拿大也給中國。美方的「華為牌」打得淋漓盡致，官方口徑是事涉國安和間諜活動，不過到了要強力施壓，事實上又與中美貿易談判同步進退，事態不合心意就加強追殺華為，進展良好就暫緩封殺令和批出交易許可證。

耿爽：加方是否欲哭無淚？

現時中美即將簽署首階段協議，美方對華為風波的最新表態是「分開談判」，亦即不會放棄「華為牌」。

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杜魯多是否已無指望呢？至少美國在「主菜」中願意作出讓步，暫緩開徵新關稅，9月一輪關稅減半；換成作為「配菜」的華為風波，就算美國拒絕撤回封殺令，或者仍願意考慮放走一個孟晚舟吧？

12月20日，就杜魯多的言論，外交部發言人耿爽表示：「我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺，替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。」用內地講法，耿爽是「話粗理不粗」，中國這把火就只燒「取栗人」，杜魯多唯有乘中美停戰的空檔入手，寄希望於那個中方不點名的「他人」。