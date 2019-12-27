「高雄不歡迎林鄭」　被消費的台灣民主

日前，台灣高雄市議會通過跨黨派議員提案，要求高雄市政府將香港行政長官林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物。民進黨籍議員簡煥宗、高閔琳、邱俊憲，時代力量議員黃捷、林於凱等5位提案議員（台灣深綠議員）12月23日於高雄市議會召開記者會，公開呼籲韓國瑜帶領的高雄市政府儘速回應，表達高雄人力挺香港人追求民主自由的普世價值。

21日，韓國瑜支持者在高雄舉行的挺韓遊行。（洪嘉徽／多維新聞）

幾十年來，相比先後有3任市長當選中華民國總統的政治中心台北，高雄只獲得「又老又窮」的稱號。外界以為2018年台灣九合一選舉高雄的「綠地」變「藍天」就是高雄民眾的醒悟，不過從近期發生在高雄的事件來看，這座曾憧憬「發大財」的城市畢竟「綠意」猶在，時不時讓高雄面臨走回頭路的迹象。

日前，一場據統計有85萬人參與的「反韓」「挺韓」遊行在高雄上演，有讓高雄成為台灣2020選舉戰場的意味，今次高雄市議會通過將「列林鄭為高雄不受歡迎人物」的議案，再將高雄捲入香港事務的旋渦。作為台灣的一個市級立法會，高雄市議會為何會在此時通過這樣一個提案？這個提案與議員所稱的高雄民主又有什麼關係，到底是民主的維護還是民主的退步？

從5位議員的政治背景來說，他們在香港問題上達成一致有這樣的想法並不稀奇，畢竟蔡英文已經在此前的半年反覆向社會宣達對香港事務的主動介入姿態，只是高雄市議員將此形成提案着實讓外界不解。真的有必要形成這樣一份提案嗎，又果真可以將事實上幾無可能踏足高雄的林鄭擋在門外？抑或是綠營議員在大選白熱化的關鍵時間節點炒作話題，消費高雄的政治資源聊以滿足一黨私慾？

高雄市議會日前通過跨黨派議員提案，將香港特首林鄭月娥列為不受歡迎人物。民進黨高雄市議員邱俊憲（中）、時代力量高雄市議員黃捷（左2）等人23日促市府回應提案。（中央社）

如果台灣真的有心為香港的示威者做些什麼，那麼此前赴台「求援」的香港浸會大學學生會長方仲賢也就不會在社交平台痛斥台灣吃香港示威者的「人血饅頭」了。如果他們不能有更多的實際行動，也只能通過一些打高空的手法來表示對香港的支持，可為何是高雄而不是台灣中央立法機構？

正如高雄市政府所說，任何提案都應有法源依據，不應天馬行空政治操作，台灣與香港關係是依《香港澳門關係條例》辦理，相關提案辦理屬台灣中央大陸委員會職權，地方市府無權處理。也即上述5位議員的提案內容對高雄市政府的要求，在台灣現有的法律基礎上，高雄市政府根本就做不到。該項標題為「建請高雄市政府將香港行政長官林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物」的提案即使真的形成法案，其可執行的實際效果又有多少呢？答案如上所述，不言自明。作為立法會議員，他們不可能不知道一份提案生成法案所需要的充要條件，也不可能不考慮法案的執行效果，既是如此，若還執意而為，那麼提案人是不是在浪費公有資源？

當然高雄市議員有這樣的權利，但是他們不該利用手中的權力揮霍公帑，以民主的名義踐踏民主價值，以炒作毫無實質意義的話題進行政治作秀。在台灣2020大選進入最後的「搖鈴」階段之時，深綠議員在國民黨總統候選人的「地盤」上發起這樣一份提案，並「脅迫」其表態，這不是在維護高雄民主，而是在消費高雄民主。畢竟高雄更加急需的是對民生工程的關注，當前高雄嚴重的人口結構老化的棘手問題，據統計，高雄現在20歲至40歲年齡段的人口有75%離開高雄，而重工業區的結構轉型又遲遲難以推動。高雄市民也想改變，才在2018年民意反轉，選擇了韓國瑜，實際上是選擇了相信韓國瑜帶領高雄「發大財」的政治願景。可是，這份項提案卻是鼓動高雄繼續走回頭路，棄關鍵民生難題於不顧，而將高雄拖入互相杯葛的黨爭。當然，這或許正「掩飾」了某些人的政治短視與低能。

高雄21日舉行「1221Wecare台灣大遊行」要求「罷韓」。（中央社）

民進黨人掌管高雄的20年，高雄市政府債台高築，目前以負債3,000億新台幣居全台最高，而在蔡英文任上，其帳下秘書長陳菊擔任高雄市市長最終在一片爭議聲中潦草收場，而新任市長韓國瑜上任不足3個月便跑去競選總統，使得民眾認為其無法兑現承諾，只會開淡倉支票，騙取選票，對其信任大打折扣。但是說到底這也不能完全歸咎於韓國瑜，這是台灣島內黨派相爭的結果，這是郭台銘意難平的原因，也是柯文哲白色力量壯大的原因。

正是政治人物的無能使得台灣只能沿着被扭曲的選舉進入惡性循環的怪圈，自1996年台灣總統直選形成，當局一直以擁有選舉政治而自豪，只是不過二十幾年的時間，看看如今的台灣選舉，候選人不討論施政方略而互相攻訐，大肆炒作外部議題，民主一步步淪為政黨選舉的機器，社會處在藍綠的對峙中被撕裂，非此即彼，非彼即此，一步步掏空選民的選項，更可怕的是選民漸漸麻痺在這種社會狀態中，隨着四年一次的選舉，台灣的民主正在被一步步趕入選舉的死衚衕，變得愈發失去嚴肅性而異常廉價。