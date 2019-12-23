高雄市議會通過提案　列林鄭為不受歡迎人物　市府強調非地方職權

高雄市議會日前通過跨黨派議員提案，將香港特首林鄭月娥列為不受歡迎人物。民進黨市議員邱俊憲等人今天（23日）促高市府要回應提案；高雄市政府則強調相關做法並非地方市府職權。

高雄市議會提案認為，港警違反人權執法事件層出不窮，林鄭月娥應為此負責。（資料圖片）

高雄市議會12月10日通過民進黨市議員高閔琳、邱俊憲和時代力量議員黃捷等人提案，決議「送請市政府研究辦理」。提案指出，今年3月香港民眾發起反修例運動，林鄭月娥動用警察壓制示威民眾，向和平示威者發射催淚彈、布袋彈及水炮，使用武力不符比例原則、警察違反人權執法事件層出不窮。

提案指出，高雄是人權城市，不僅在台灣民主轉型歷程有重要地位，更於2005年獲得美國「全民人權教育協會」（PDHRE）認可，將高雄市列為全球30個人權城市之一。提案指林鄭月娥應對港警違反人權執法負起責任，建請市府將其列為不受歡迎人物，以彰顯人權價值。

高雄市議員邱俊憲、黃捷、林于凱等人在市議會召開記者會，促請市府回應提案。（中央社）

高雄市府：屬陸委會職權

市議員邱俊憲、黃捷、林于凱等人今天在市議會召開記者會指出，上述提案已經議會通過，罷韓大遊行才剛落幕，且值聖誕節前夕，促市府回應提案；並會將此提案寄送給香港爭民主自由的朋友，期待香港的「平安夜」早日到來。邱俊憲說，將透過傳統郵件和電郵，將提案傳送到香港立法會及行政長官辦公室，表達高雄追求自由、維護主權的價值，也譴責特首違反人權的行為。

對此，高雄市府回應表示，尊重議員提案權利，但任何提案都應有法源依據，不應天馬行空政治操作，指台港關係是依「香港澳門關係條例」辦理，屬中央陸委會職權，非地方市府職權。

高雄市議會將林鄭列為「不受歡迎人物」並沒有行政上的約束力。台媒《放言》引述韓國瑜競選辦公室今日（23日）對此回應稱，此舉「很好笑」，是「作秀的展現」，「限制入境是中央的權限，等這些議員們從地方到中央再說吧。」時代力量高雄市議員林于凱則反駁道，「這是對於香港政府踐踏民主的積極表態，這沒有涉及中央權限。」

（中央社／放言）