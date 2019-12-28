北京外交環境整體回暖　世界接受「中國崛起」了嗎

近日，日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅前往中國參加第八次中日韓領導人會議前後，與中國領導人習近平、李克強的交流互動，被認為是中國外交環境整體回暖的一個縮影。與中共十八大後一段時間裏的外交挑戰此起彼伏甚至同時發作相比，中國當前外交形勢明顯大有改善。那麼，這是否意味着世界已經接受「中國崛起」了呢？

中國外交環境明顯改善

首先，隨着中美兩國在12月13日宣布達成第一階段貿易協議，使得這場始自2018年3月變故頻生的貿易戰暫時告一段落。普遍認為因為美國2020年新一輪總統選舉和兩黨相爭形勢趨於高漲，爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）需要好看的經濟數據和執政成就，而且難以在中美貿易問題上繼續投注太多精力。

中俄關系與中歐關係在過去幾年一直相對穩健。中歐交往前者側重於經濟，2019年上半年雙方貿易增幅高達11.2%，在中美貿易戰和美國施壓背景下，多個歐洲國家卻未拒絕同中國科技公司華為的合作。中俄交往則側重於政治，2019年兩國關係被提升為「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」，在事關朝鮮、阿富汗、敘利亞、伊朗等多個棘手問題上有所合作，有「中俄合作世紀工程」之稱的中俄東線天然氣管道第一階段工程正式投產。

中國周邊外交環境的變化相當明顯。稍早前日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅前往中國參加第八次中日韓領導會議，是中國與這兩個鄰國關係同時升温的一個縮影。2018年中國總理李克強訪問日本後，2020年中國國家主席習近平將首次對日本進行國事訪問，兩國關係已經重回正軌，且在繼續升温。文在寅表示認同中國國家主席習近平提出的「命運共同體」，稱中韓兩國關係發展具有「天時、地利」，現在還加上了「人和」。難以想象2012年日本對釣魚島實行「國有化」，2016年至2017年間韓國部署美國薩德反導系統之時，三國國內曾經激起強烈民族主義情緒的情景。

12月24日，國務院總理李克強在成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席第八次中日韓領導人會議。（中國政府網）

除日本、韓國外，中國周邊的菲律賓、印度、新加坡三國，在過去幾年對中國態度的變化也頗為醒目。菲律賓申請的「南海仲裁案」一度在國際輿論中被炒得沸沸揚揚，但是在2016年隨着新總統杜特爾特的上台，中菲關係觸底反彈，迅速升温；2017年中印軍隊在洞朗地區長期對峙，引發「龍象之爭」的擔憂，但不久後即迴歸常態；2016年，新加坡總理李顯龍還曾公開支持美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）的「亞洲再平穩」和《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），但觀察特朗普接任後李顯龍的多次表態，在闡述中美關係時增加了許多對中國立場的理解，並稱「美中兩國都要接受中國崛起的現實」。

那麼，從當前中國外交環境的改善來看，其他國家是否已經接受「中國崛起」了呢？如果是的話，為什麼會接受中國？

「中國崛起」的連鎖反應

需要了解的一點是，觀察國際外交需要依據官方正式行為或披露信息，從媒體輿論的視角未必能夠得到全面準確的認識。國際輿論的話語權很大程度上掌握在西方媒體的手中，而其新聞報道和分析評論難免帶有一定的主觀傾向與價值判斷，是了解國際外交形勢的一個側面，將其認為國際外交形式的完全反映卻難免有失偏頗。

11月20日，國家副主席王岐山在北京會見出席第十一屆中美政黨對話的美國民主黨、共和黨代表團。（新華網）

首先，「中國崛起」是一個持續性的過程，即使周邊此起彼伏乃至同時發作的外交難題，全球經濟金融危機，以及中美貿易戰都沒有打斷這一過程。也就是說，「中國崛起」是一個難以改變的事實。以這一事實為基礎，最終導致外界認識的改變則是一種必然結果。而且中國堅持和平、發展、開放、合作的外交路線，奉行「命運共同體」的理念，其實是符合大多數國家的共同利益。

其次，美國國內形勢和以美國為中心西方體系有所紊亂。中國經濟增速下降至6%左右引起全球輿論的關注，其實美國經濟狀況更值得擔憂，金融過度膨脹，製造業萎縮，財政赤字高漲，科技產業正被中國迅速追上。普遍預計未來中國經濟體量將遠超美國。美國兩黨分化、對立和鬥爭趨於極端，內耗嚴重。由內而外，美國的對外政策則發生由「全球主義」到「保守主義」的轉變，動搖了以美國為中心的同盟體系，全球影響力有所削弱。

當中美兩國此消彼漲的態勢形成鮮明反差，更容易加重其他國家對未來中美不同趨勢的觀感與判斷，繼而加速其外交政策的轉變。特別是作為美國盟友的日韓兩國與中國外交關係同時升温，以及作為美國在東南亞一個外交支點的新加坡對中國態度的變化，更能反映出中國外交環境正在發生的巨大變化。

中國外交政策的調整也是這種形勢變化的促成因素。普遍認為中共十八大後中國外交趨於強硬，一度被中國國內批評稱不再「韜光養晦」，被形容為「戰狼式」。其實現今看來，當時的系列表現大多是因應於事關中國核心利益的緊急事態，或者是侷限於中美貿易戰過程中。即使是美國在中美貿易戰中也沒有討到多少好處，其他一些國家因為追隨美國而導致與中國關係的惡化更是其難以承受之重。對於不同國家在不同階段根據不同的事態採取不同的方式，也是國際外交的一種常態。

此外，很多觀察家認為未來全球局勢面臨很多風險、隱患和不確定性，國際秩序也將經歷劇烈波動。中國高層提出世界正面臨「百年未有之大變局」的判斷。在這種形勢下，中國所展現出來的一種和平、穩定和發展的形勢就顯得越發重要。世界需要這樣的中國。