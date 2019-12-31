【觀察】中美政冷經冷　軍方為何仍然過從甚密

中國、俄羅斯和伊朗在12月27日至30日於阿曼灣國際海域舉行的一次聯合軍事演習，因為彙集了被視為美國「三大對手」的中俄伊三國，近幾日可謂吸足了眼球。不過，如果認為中國與俄羅斯、伊朗進行某種軍事合作是為針對美國，則可能是對中國軍隊當前的複雜角色有所誤解。

需要指出的是，就在一個月前的11月14日至24日，中美兩軍還在美國夏威夷共同舉行了一次人道主義救援減災聯合演練，而且中美兩軍類似的活動不乏先例，在近些年尤其常見。當中美政治關係和經濟交往都有所冷淡，甚至打起貿易戰的情況下，中美兩軍的這種緊密互動尤其顯得有些「莫名其妙」。不過，兩軍的這種關係或許也正驗證了中美關係「穩定器」的角色。

「奇怪」的中美聯合演習

在剛過去的11月，中美兩軍的交往頗為頻密。除了在夏威夷的那次為期10天的聯合演練，11月5日中國國防部長魏鳳和應約與美國國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）通話，就台灣、南海、涉港、涉疆等問題表達中方立場。11月18日，兩人在泰國曼谷參加第十次中國—東盟國防部長非正式會晤期間，也進行了一次中美國防部長會晤。

兩人這兩次交流過程中都提到一個「元首共識」。如11月4日魏鳳和對埃斯珀稱，「兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為兩國關係的『穩定器』。」

據悉，2013年6月中國國家主席習近平訪問美國時，向美方提出「中美新型大國關係」的概念，這一概念似乎並未在美國引起很多響應。不過習近平與當時美國總統奧巴馬（Barack Obama）達成一個共識——中美兩國軍隊的相互交流應該加強。再到特朗普（Donald Trump）上任後，這一共識得以延續，並在中美貿易戰爆發後被定義兩國關係「穩定器」。據稱，這一定位是習近平與特朗普的共識。

中美軍人在亞丁灣聯合演練打擊海盜。（資料圖片）

於是就經常看到這樣的景觀，當中美兩國貿易戰如火如荼之際，作為兩國武裝力量的國防軍隊卻屢屢舉行聯合演習，比以往任何時候都更「打得火熱」。

在中美達成「元首共識」的2013年，中國軍隊就在11月於美國夏威夷共同舉行了「人道主義救援減災聯合實兵演練」。這是中國軍隊首次派出實兵到美國本土參加演習。此後每年兩軍都有舉行以「人道主義救援減災」為主題的演練，地點不限於美國夏威夷，另在美國西北部華盛頓州西雅圖市郊的美軍劉易斯基地，中國廣州、海口、南京等地，都留下了中美兩軍士兵的足迹。

兩軍演習的另一主題是應對反恐、護航、反海盜等非傳統安全威脅。最引人注目的是「環太平洋軍事演習」。這是美國第三艦隊倡議的現今國際規模最大的多國海上聯合演習，始於1971年，最初主要是針對美國的「冷戰」對手蘇聯，每年舉行一次，蘇聯解體後改為每兩年一次，其目的亦改為保障太平洋沿岸國家海上通道的安全和聯合反恐。

美國邀請中國參加了2014年和2016年的環太平洋軍事演習。中國對於美國的邀請給予了積極反饋。2014年中國海軍撥發4艘水面艦艇、2架直升機、1個潛水分隊、1個特戰分隊，共計1,100餘名官兵參演。2016年更派出5艘軍艦，及3架艦載直升機、1個陸戰分隊、1個潛水分隊組成，共1,200餘名官兵，規模僅次於美國和加拿大。不過，2018年中美貿易戰急劇升温情況下，美方沒有邀請中方再次赴會。

2016年，中美聯合在昆明舉行人道主義救援減災演練。（資料圖片）

除此之外，中美兩國軍方還有其他一些靈活多樣的聯合演習案例。例如早在2012年9月，中美海軍舉行了聯合反恐演習；在2014年10月，中美和澳洲舉行了代號為「科瓦里」的聯合軍事演習；在2014年12月，舉行了首次「意外相遇演練」；在2019年2月，中美等9國參加了在巴基斯坦近海舉行的「和平－19」演習。

「特殊」的中美兩軍關係

美國國防部專門負責中國事務的副助理部長施燦德(Chad Sbragia)在11月13日作演講時表示，「習近平自己也說過美中兩軍需要發展穩定關係，用他的話講就是『希望兩軍關係是美中關係的穩定器』。我們當然也希望與中國的關係是這樣，而美國國防安全的目標，還包括確保美中兩軍關係是『可預測的』。」

中國海軍是中方參演的主角。其海軍現役艦艇總噸位和綜合實力都已位居全球第二，僅次於美國海軍，而且其海軍規模和實力仍有很大的提升空間，正在經歷從「近海防禦」向「遠海護衛」的轉變。這樣一支海軍，顯然是不能一直依靠在港口裏的，無論如何都是其他國家無法忽視的存在。就此來說，中美兩軍的聯合演習，意味着美方做出了公開接觸與合作的姿態。

2015年9月11日，在澳洲達爾文，中澳美三國官兵參加聯合訓練。（資料圖片）

即使在中美貿易戰和在中國南海艦艇頻頻對峙的情況下，中美兩軍之間的關係卻經以往更為熱絡，確實是一種比較奇怪的情景。不論如何，中美兩軍的這種狀態對於中美關係而言可以說是有益無害。兩國關係越緊張，這種軍事關係越凸顯其重要意義，很大程度上扮演了「穩定器」的角色。

在國際輿論的一般視線之外，中美兩軍對於彼此的實力和威脅應該知根知底，均有所戒備。不論是中美政界高層還是軍方高潮，應該有一種共識和默契：中美生戰只會兩敗俱傷，「中美無戰事」應該是兩國關係的底線。那麼，保持持續性的接觸和溝通，則就是不受一些媒體小道消息和意識形態論者誇張說辭的迷惑，避免擦槍走火、戰事升級必不可少的「保險絲」、「滅火器」。

當然，兩軍交往中也不排除相互競技，甚至是竊取軍事機密的動機，對於軍隊來說，其實這也無可厚非。例如，五角大樓發言人在2013年回答美國邀請中國參加2014年環太平洋聯合軍演相關問題時曾客氣地說，「美國海軍有作業安全措施來保護美國的技戰術、作戰手段和程序不致外泄。」中國官媒對此評論稱，「這些話，有時還需反着聽。對美國，我們也要多一根弦。」

除了這些枱面下的動作，對於中國和美國這樣的擁有強大軍事力量的大國而言，確實有很多值得為外人道的合作空間。在人道主義救援、保障航道安全、反恐、維護地區安全秩序等方面，都應當承擔一定的責任。

世界正處於「百年未有之大變局」，中美兩國關係面臨考驗，全球很多地區仍在遭受戰爭和恐襲的困擾，還有其他一些地區逐漸趨於紊亂。面對各種不確定性，確實需要包括中美在內的各國軍方都能夠保持務實和冷靜，並通過坦誠的合作構築起一道守護人類共同命運的防波堤。