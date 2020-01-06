美伊矛盾升級　官媒籲政治手段和平解決　全面開戰對中國弊大於利

美國在2020年新年伊始對伊朗展開激烈軍事行動，負責海外軍事行動的伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遇襲身亡，將美伊推至戰爭邊緣。 內地官媒《人民日報》今天（6日）刊文稱，芝加哥全球事務委員會此前的調查顯示，近半美國人認為軍事干預讓國家更不安全，充分說明單方面軍事干預損人不利己，更不得人心。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（圖中）被美軍突襲殺害。（AP）

文章稱，任何濫用武力的行動，任何軍事冒險行為，都是國際社會不能接受的。美伊針鋒相對驟升軍事衝突風險，使本已十分複雜難解的中東困局陡增新變數。

文章認為，解決美伊矛盾，不可能靠軍事打擊、極限施壓來實現。自從美國單方面退出伊朗核問題全面協議、重啟對伊朗制裁後，兩國關係不斷惡化。尤其是去年5月以來，美國加大對伊朗極限施壓力度。伊朗核問題全面協議是多邊外交重要成果，凝聚着各方心血，也是維護中東和平穩定的重要支撐。

文章強調，各方應當密切溝通，不讓襲擊事件影響伊朗核問題全面協議的執行。惟有以政治手段推動和平解決，才能防止以暴制暴的惡性循環；惟有以包容精神推進對話合作，才能找到化解矛盾的持久方案。

文章進一步指，任何加劇中東局勢緊張動盪的行為，都意味着無窮無盡的災難。事實一再證明，單邊動武解決不了問題，反而會適得其反，導致對抗惡性循環，最終難以收拾。中東地區需要穩定器，不能再挑起新爭端。國際社會成員應當積極維護國際法和國際公平正義，為妥善應對當前中東局勢發揮負責任作用，為中東實現和平穩定注入正能量，積極推動爭端有關各方盡快回到通過對話尋求問題解決的軌道上來。

環時：美伊全面開戰對華弊大於利

官媒《環球時報》則在周日（5日）刊文指出，「中東亂起來能夠牽制美國精力，使其無法實現集中精力對付中國」的戰略轉移想法過於簡單。中東大亂確實能讓美國更難脫身，會分散美國的注意力。但同時，中國從中東的石油採購量已是全球第一，遠超美國對中東石油的依賴度。另外中國在伊朗、伊拉克和中東很多國家都有大量投資，該地區早已同中國經濟利益攸關，中東混亂對美中兩國的利益衝擊是不同的，也是複雜的。

文章認為，中東再亂也不會影響美國對中國的戰略警惕，只可能改變美國對處理事情緊迫性的排序。這種排序變化只能是很短期的，對中國沒多大用處。美視中國為戰略競爭對手，這個定位不可能改，從長遠看，不能指望一個地區衝突幫中國緩解戰略頂層的壓力，中國必須構建應對美國壓力的長期能力。

各方不應刺激伊朗兌現報復威脅

《環時》文章認為，中國能夠影響美伊衝突走向的能力很有限，中國的意見不可能成為美伊任何一方決策的主要依據。同時中國也是輿論和道義上重要的第三方。美國炸死蘇萊曼尼違反國際法，損害地區和平，這應是中國輿論對事態的基本認識。中國應當給予伊朗更多的同情，這對緩和該地區局勢是一種必要的平衡。「吃了這麼大虧」的伊朗需要得到國際輿論的更多撫慰，各方不應進一步刺激它，逼它兌現自己向美國發出的報復威脅。

文章最後指，殺死蘇萊曼尼在美國也受到了不少爭議。希望美國的當權者審時度勢，不要在伊朗問題上過度逞能，越走越遠。

（人民日報、環球時報）