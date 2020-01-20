大陸網絡熱傳解放軍攻台作戰演習照片　分析：或為震懾蔡英文政府

台灣總統蔡英文在贏得2020年大選後，拋出的「戰爭論」引起輿論熱議。然而，1月19日，大陸網絡流傳一張解放軍疑似攻台作戰演習的照片引起外界更大的注意。

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縱覽整張照片，其中關鍵的元素包括解放軍陸軍軍徽、「南部登島作戰群指揮所」、7名軍人就坐的主席台、主席台前的巨大的電子沙盤、兩側身穿不同軍種軍服操作電腦的軍人，以及牆上掛有的巨幅地圖。

而這些元素所傳遞的信號則更為惹眼。其中一張巨幅地圖寫有「南部登島作戰群裝載航渡圖」，地點疑似在台灣海峽南部海區，且出現兩條從大陸沿岸通向台灣島南部的不同的航渡線路；另外沙盤的地形圖與台灣島南部十分相似。

基於此，不少大陸民眾在看到這張圖後，均認為這是解放軍組建的「南部登島作戰群」進行的兵棋推演。不過，由於來源不明，外界尚無法證實真偽。更多的聲音認為，在蔡英文當選台灣總統且拋出戰爭論觸及大陸紅線後，大陸方面有必要進行某種強硬的敲打，以震懾蔡英文政府。

除上述照片外，外界還回想起2018年6月8日，解放軍東部戰區泄露的一張對台作戰形勢圖。彼時解放軍陸軍第73集團軍防空分隊在廈門北辰山進行演習，演習指揮所背景出現兩張涉台部署的地圖。

這兩份地圖，一張是金門地區要塞部署圖，一張是台灣島雷達站和軍用機場示意圖，其中出現的機場名包括新竹、清泉崗、嘉義、台南、高雄岡山、屏東、台東、花蓮佳山。兩張地圖均在當時引發熱議。

不過，也有聲音指，「南部登島作戰群」的演習照可能是被泄密，因為這有前車之鑑。根據解放軍海軍退役軍官的說法，1996年台海危機時，解放軍已做好開戰準備，且基層士兵已領好屍袋。但因作戰方案被出賣，且對美無作戰能力等因素而致攻台作罷。

中國大陸近年對台灣的態度趨於強硬。2019年7月發布的《新時代的中國國防》直接指出，中國決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何方式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。