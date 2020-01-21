【武漢肺炎】胡錫進：15醫護感染是人傳人關鍵證據　官方不應淡化

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士昨天表示，一名受感染病人已導致14名醫務人員感染。 對此，武漢市衛健委今天（21日）凌晨通報，有15名醫務人員感染新型冠狀病毒肺炎。內地官媒《環球時報》總編胡錫進隨後在微博發文談到，這個消息很重要，是人傳人關鍵證據之一，「武漢不該在鍾南山說之後才說」。

胡錫進續指，這個消息從側面展示了新型冠狀病毒人傳人的強度，武漢市衛健委沒有權力把這個訊息「淡化」在198名病患者的籠統消息之下。

胡錫進說，他不認為武漢市像擠牙膏一樣向外披露訊息的做法，是為了哪個官員的烏紗等私利，更願意相信他們這樣做是出於善意，是希望在一些關鍵問題沒有完全確認的情況下維護社會的安寧和信心，「他們這期間肯定悄悄地在做着努力。『內緊外鬆』是一些官員的習慣工作方式。」

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，病毒「肯定有人傳人」。（中新社）

他又指，抗擊新型肺炎的大戰「剛剛拉開帷幕」，他誠懇希望接下來的訊息通報經受住考驗，把人們的注意力從「微信上的小道消息」拉回到對官方資訊的充分信任上。

胡錫進又呼籲民眾支持武漢市，支持武漢衛健委和一線的各大醫院。「武漢的醫護人員現在很英勇，幹部們要組織全市的抗新肺炎鬥爭，也殊為不易。武漢市民們當前的感受可想而知。武漢現在是主戰場，希望那裏振作，前面的戰鬥還很長。」

談涉謠言被傳喚8人 胡：應重新調查

在本月初，武漢市公安局微博通報指，8人在未經核實的情況下散布、轉發謠言，已被警方傳喚處理。通報並未提及謠言的具體內容，亦未公布8名違法者的罪名。

對此，胡錫進今天在微博表示，希望武漢市公安局重新開展調查，並依據更新的事實情況做出結論，通報社會。

他認為，當時武漢警方掌握的資訊也不足，且武漢衛健委對疫情的認識與今天大概也不同，當時可能的確沒有發現人傳人的情況，也沒有醫護人員被感染。但是現在回頭看，「那8個人說這種病就是SARS等等，離事實的距離就不像當時看上去那樣大了。加上他們不是專業人士，他們那樣做的動機和影響，今天看上去也會有非常不同的感受。」因此，他認為武漢警方很有必要重新定義該案。

胡錫進強調，謠言必須打擊，但對造謠傳謠定性和法律追究時要慎之又慎。

（胡錫進微博）