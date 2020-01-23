【武漢肺炎】武漢的速遞要拒收嗎？　一文了解日常六大防疫關鍵

武漢肺炎疫情愈演愈烈，當地已限制人員來往武漢，不過，香港已陸續出現確診案例，令不少市民感到擔憂，甚至連武漢寄來的速遞包裹能否接收都成為疑慮。 一方面，市民有必要留心生活細節，做到防疫萬無一失。市民也要透過科學知識，擺脫一些過份擔憂。 《香港01》帶你一文了解日常生活中的六大防疫關鍵。

一、疫情已進展到「持續人傳人」了嗎？

1月20日，內地衛健委高級別專家組組長鍾南山院士證實，新型冠狀病毒具備人傳人的能力。不過，人傳人的情況分為兩種。其一是「有限人傳人」，指高度偶然的、不會多代傳播的情況，通常只會發生個例傳染，極少出現一個人傳染給多個人的情況。更危險的情況則是「持續人傳人」，即一個宿主可傳染多人，可多代傳染。

目前，最需要防範的是「持續人傳人」的出現。

▼按圖看「有限人傳人」和「持續人傳人」有何不同

在此前，內地官方和世界衛生組織（WHO）都認為，疫情或屬「有限人傳人」。直至近日，世衛表示，武漢新型肺炎「可能存在持續人傳人」，但需更多分析才能確定。

值得一提是，野味市場是疫情最先爆發的地點。近來的幾次冠狀病毒嚴重疫情，都是通過其他脊椎動物感染人類。

▼按圖了解新型冠狀病毒從動物向人群傳播的過程

二、新型冠狀病毒肺炎潛伏期都是14天嗎？

此前普及的新型冠狀病毒肺炎潛伏期為14天，不過，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，這只是參考沙士及中東呼吸綜合症，未必準確。

而國家衛健委專家組成員高占成表示，根據現有病例，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均在7日左右，短的在2至3日，長的在10至12日。如出現發熱、乾咳、呼吸衰竭、休克等症狀，應及時就醫。

三、口罩應該買哪種？

從防微生物角度來說，最佳選擇是合規的、無呼吸閥的防顆粒物口罩（例如符合N95標準的口罩），但這種口罩佩戴時較為悶熱。如果只是日常使用，不去醫院等病原感染風險高的地方，則可以選擇醫用外科口罩。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識

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醫用外科口罩的標準中，對細菌過濾效率和顆粒過濾效率也有明確的要求，雖然無法高效阻擋氣溶膠（懸浮在空氣中的固態粒子或液態小滴物質），但能有效阻隔飛沫傳播，作為日常防護已足夠。

口罩除了要選對，還要用對。要仔細閱讀包裝上的佩戴方式，戴好後確認氣密性。如果戴眼鏡，鏡片上出現霧氣，那一定是口罩沒戴好。

四、為何醫務人員更易受感染？

同為「密切接觸者」，為甚麼到現在為止，缺乏防護的家人感染的病例數相對較少，反而是有防護的醫護人員感染的病例數更多呢？

事實上，肺炎患者氣管插管會產生氣溶膠。氣溶膠的傳染力很強，可達飛沫的數倍甚至數十倍。很多患者本來不會把病毒傳染給別人，插管產生氣溶膠後，就可能造成傳染。

由於插管都是在隔離區進行，普通人感染的風險就會小很多。這也是SARS發生時，醫護人員感染佔總病例數約1/3的原因之一。

▼按圖看世衛組織對冠狀病毒預防措施的指引

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五、甚麼是「超級傳播者」？

簡單理解就是傳染能力超級強的個體，一位感染者就能夠將病毒傳播給很多人。感染者體內的病毒出現變異或者適應人體的情況，導致病毒的傳播能力增強。一旦出現「超級傳播者」，周圍的醫護人員也最容易遭受成群傳染。

在餐前便後，以及外出回家、接觸垃圾、撫摸動物後，都應及時正確洗手。應使用流水搭配皂液洗手，揉搓時間不少於15秒。如有發熱和其他呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，應及時到醫療機構就診。

六、來自武漢的速遞需要拒收嗎？

正常快遞不用拒收。雖說病毒離開宿主後能存活一定時間，但有囊膜的病毒通常存活不超過數小時。而且「存活」不等於能達到感染條件，一個或少數幾個病毒顆粒進入人體無法構成感染，而是需要感染活性和顆粒數的綜合水平達到一定程度。

此外，開窗通風能預防流感，就是因為病毒的「濃度」被降低。速遞紙盒在運輸過程中也經過徹底通風，難以成為病毒的傳播載體。

值得注意是，中國郵政1月23日發布公告指出，對於經武漢發出的郵件，將在武漢及寄達地處理中心對郵件與車輛分別進行「二次」消毒，郵件處理時限可能會有延長；對於寄往武漢的郵件，投遞員將與收件人電話聯繫預約投遞，首選投遞到代收點或包裹櫃中，以減少人員之間的接觸。

最後，還是要遵循防疫指引，勤洗手，做好居家衛生清潔。點擊看武漢肺炎懶人包，預防感染，了解更多傳播途徑、防護措施。

▼衛生部門教你正確洗手7大步驟

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（綜合報道）