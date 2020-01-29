【武漢肺炎】如何預防接觸傳播？　從超市買來的東西要消毒嗎？

武漢肺炎來勢洶洶，國家衛健委日前印發《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》。在新版的診療方案中提到，新型冠狀病毒的傳播途徑，除了經呼吸道飛沫傳播，亦可通過接觸傳播。 消息一出，不少網民紛紛疑惑：如何預防接觸傳播？從超市買來的東西要消毒嗎？對此，中國疾控中心副主任馮子健﻿周二（28日）接受央視記者採訪時詳細介紹了預防接觸傳播的注意事項，回應了上述疑慮。

中國疾控中心副主任馮子健（右）﻿接受央視記者採訪。（央視截圖）

馮子健表示，湖北病人增長比較快，有兩個方面的原因。一個是疾病本身的傳播能力確實比較強，傳染性比較強，一個病人平均傳染2到3人。人群中有多少病人，再傳播給2到3倍的人，這是病人快速增長的基本原因。另一個是實驗室檢測能力在逐步提高，很多疑似病人確診的速度加快。

他又指，接觸傳播主要是間接的。除了飛沫可直接噴濺到口鼻附近空間裏的空氣、眼口鼻處的黏膜，感染病毒，另一種就是呼吸道分泌物（打噴嚏、咳嗽的口沫）把物體表面污染，或者手上有這些分泌物再摸鍵盤或玩具，污染了物體表面，別人再用手摸這些物體，之後摸自己的眼口鼻，就會感染。

不可能消毒所有物品 應勤洗手

不過他也表示，超市買回來的東西沒必要消毒，但要勤洗手。「我們不可能對所有物品都進行消毒，在接觸病毒的風險和所採取措施之間要加以考慮，超市裏的物品被患者口沫污染機率不是很大。」

近日，世界衛生組織把新型冠狀病毒全球範圍風險改成「高風險」，是否意味着新型冠狀病毒感染的肺炎有在全球蔓延或者擴散的可能？馮子健表示，調高風險級別主要是基於現在對疾病傳播能力的認識和中國的病人數量、波及範圍。患者數量和範圍擴大，向其他範圍傳播的可能性也增大。現在病人在國內不同地方也有，雖然是以湖北輸入的病例為主，總體範圍還是比較廣泛的，所以傳到國外的風險確有增加。

（央視）