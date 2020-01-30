【武漢肺炎】黨政部門齊發文要求嚴懲失職瀆職官員

近日，最高檢下發《關於認真貫徹落實中央疫情防控部署堅決做好檢察機關疫情防控工作的通知》。通知要求「嚴格執行《傳染病防治法》和刑法的有關規定，嚴懲隱瞞、謊報疫情，未及時採取預防、控制措施造成疫情擴散等失職犯罪」。 近來，國務院、中共中央、中共中央組織部、中央紀委國家監委等黨政部門均曾發文，要求強化問責，懲處失職、瀆職官員。

1月24日，國務院辦公廳就印發了《關於徵集新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作問題線索及意見建議的公告》。

公告中提到，「對涉及緩報、瞞報、漏報疫情，落實防控措施不力，導致疫情擴散等嚴重後果的重要問題線索，國務院辦公廳督查室將直接派員進行督查。」

1月29日，一名來自北京安貞醫院的醫護人員在醫療隊駐地練習防護服的穿脫。（新華社）

4天后（1月28日），中共中央印發了《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》。

通知中明確提到，各級黨委（黨組）要激勵引導廣大黨員、幹部特別是領導幹部在疫情防控鬥爭中挺身而出、英勇奮鬥、扎實工作，經受住考驗，切實做到守土有責、守土擔責、守土盡責。

要在疫情防控第一線考察、識別、評價、使用幹部，把領導班子和領導幹部在疫情防控鬥爭中的實際表現作為考察其政治素質、宗旨意識、全域觀念、駕馭能力、擔當精神的重要內容。

對表現突出的，要表揚表彰、大膽使用；對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。

1月23日，工作人員對旅客進行體溫檢測。（新華社）

而中組部日前也發出通知，強調要注重在前線考察識別領導班子和領導幹部，重點考察是否把疫情防控作為當前最重要工作，是否堅守崗位、靠前指揮，嚴密細致做好疫情的監測、排查、預警、防控等工作。

通知指出，要大膽提拔使用表現突出、堪當重任的優秀幹部，及時調整不勝任現職、難以有效履行職責的幹部，並且嚴肅問責不敢擔當、作風漂浮、落實不力，甚至弄虛作假、失職瀆職的幹部。

1月28日，中央紀委國家監委發文稱：持續壓實疫情防控責任，對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的嚴肅問責，為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強紀律保障。

被問責的官員也陸續被披露。

截至目前，被問責的官員中，級別最高的應該是天津的廳官王增田。他也是中央發佈上述通知後，首個被問責的官員。

1月29日，天津市紀委監委發佈通報，天津市衛生健康委二級巡視員王增田被問責。

通報稱，王增田在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作中嚴重失職失責，造成嚴重不良影響。經中共天津市紀委常委會會議研究並報中共天津市委批准，決定給予王增田留黨察看二年處分；由天津市監委給予其政務撤職處分。

根據《公務員職務與職級並行規定》，廳局級以下領導職務對應的綜合管理類公務員最低職級中二級巡視員為「廳局級副職」。

（公眾號「政知見」、新華社）