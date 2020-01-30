【武漢肺炎】陳肇始：感受市民對口罩訴求　已接觸全球140供應商

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮，食物及衞生局局長陳肇始表示，政府感受到市民對口罩供應的關注及訴求，商務及經濟發展局昨日（29日）已與本地商會開會，政府物流服務署亦已展開全球採購工作，涉及10多個國家共140個供應商。

陳肇始表示，政府感受到市民對口罩供應的關注及訴求，政府物流服務署已展開全球採購工作，涉及10多個國家共140個供應商。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

陳肇始今早（30日）在商台節目上表示，明白本港的口罩整體供應緊張，而政府物流署所採購的口罩，主要是供給醫院管理局及衛生署人員使用。對於醫管局昨日提到，保護衣等防護裝備有3個月存貨，被問到可否拿出存貨供市民使用，陳肇始只說，自己不完全掌握醫管局的情況，但強調醫療系統對防護裝備的需求大，最重要是確保醫護人員有足夠裝備應付。

現時有大批市民在街上排隊輪候口罩，陳肇始說，政府已經非常努力控制疫情，包括防疫及抗疫工作，他感受到市民對口罩供應的關注及訴求，強調政府會更努力處理有關工作。

保安局正追蹤在港湖北人

至於為何不可以全面封關？陳肇始表示，政府現時採取的措施已可以大幅減少內地人員的流動，亦有大量香港人會在近日回港，她強調，政府會繼續密切留意有關措施成效，她亦理解有前線醫護人員在近日有不同情緒，據她理解，醫管局已成立特別溝通平台與員工溝通。

現時仍有不少湖北人在港，被問到政府是否掌握有關數字，並進行追蹤工作？陳肇始強調，保安局正負責有關工作，包括發信聯絡酒店業及呼籲在港湖北人致電衛生署熱線，方便政府跟進。