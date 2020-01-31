【武漢肺炎】湖北以外病例最多　浙江溫州決定防疫成敗？

截至1月31日下午3時，兩岸四地合共錄得9731宗武漢肺炎確診病例，湖北省疫情最嚴重，累計確診5806宗。在湖北以外，浙江省的疫情最為肆虐，合共有537宗，其中以溫州市錄得確診病例最多，迄今已有227宗，在湖北以外高據全國各市縣之首。

「社區爆發」將代表「封城」失效

自1月23日起，由省會武漢牽頭，湖北大小縣市陸續「封城」，幾乎全省切斷所有進出交通，約5千萬人口「被隔離」。與此同時，內地各省市區都發出最高警戒級別，停止省際交通，鼓勵民眾留在室內，避免出外群聚，個別地方政府更實行「蒙面法」，強制所有人在公共場所戴口罩。

新型冠狀病毒傳染力強，致使確診病例由23日不足1千宗，8日間跳升至近萬宗，湖北「硬性封省」以及各地「軟性封鎖」，均是為了「源頭堵截」，以期遏制疫情蔓延。假如在重鎚出擊之下，湖北以外依然出現大規模「社區爆發」，就等於首階段「封城」已告失效，必須再謀對策。

截至30日24時，浙江省溫州市成為湖北之外唯一一座確診病例超過200例的城市。

按溫州市的官方紀錄，其常住人口為925萬，於1月25日的確診病例有18宗，至30日就只相隔5天，這數字就劇增至227宗，醫療機構正追蹤的「密切接觸者」逾3300人。相比之下，北上深廣再加上重慶，各大都會的人口比溫州多得多，甚至以倍數計，可是感染人數也暫時止於一二百左右。

溫州已出現「社區爆發」嗎？市政府於28日起，為每宗新增個案提供簡介資料，涵蓋194宗病例，其中絕大多數是「從武漢回溫」，或是「與確診病例有接觸史」。據此而言，溫州的病例以「輸入型」為主，不構成「社區爆發」的證據，而官方亦能鎖定感染源頭，即時堵截病毒傳播。

患者「無武漢旅行或居住史」

另一方面，227宗病例是一個總數，全部歸入作為行政單位的溫州市；然而按陸域面積計，這個地級市有10個香港那麼大，其轄下包括4個市轄區、5個縣和3個縣級市。因此即使總體數字看似驚人，但各處疫情可能是各自獨立發展，互相之間沒有關聯，只是一旦計算加總，驟眼看溫州的疫情就異常顯著。

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可是簡單推論卻難以令人安心。雖然相比一線城市，溫州轄區內交通不算非常發達，但在市轄區、瑞安市、樂清市和永嘉縣之間，每日通勤人次仍數以十萬計，足以促成病毒流竄。實則在227宗病例之中，87%分布在上述4個地方，共198宗：市轄區59宗；瑞安市有48宗；樂清市69宗；永嘉縣22宗。

更為要者，市內百貨公司「銀泰溫州世貿店」出現「聚集性案例」，涉及8名患者，包括顧客、清潔工、售貨員、「與銀泰工作人員有接觸」者等等，全部「無武漢旅行或居住史」。官方所載的最早病發紀錄是在16日，最遲的病發紀錄是在27日，而確診紀錄則遲至28日；在數名顧客和員工病發後，涉事百貨公司於22日停業。

百貨公司成跨區「傳染圈」

首先，若果銀泰確實為相關案例的感染源頭，即使以最短潛伏期1天（最長是14天）計起，百貨公司已有1星期成為病毒溫床。其次，與家庭內互相傳染不同，官方難以鎖定病毒帶原者，未能判斷是常見的「輸入型」患者二手傳播，抑或是「擴散型」的本地多手病例，「社區爆發」的陰霾揮之不去。

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其三，百貨公司所在鹿城區錄得31宗確診病例，為各市轄區之最，在溫州中亦僅次於瑞安和樂清。

在31宗個案中，包括5宗官方所載「銀泰相關」的病例，但就餘下26宗個案，至少有10宗未有詳情交代。另外，銀泰的「傳染圈」似已越出了鹿城區：分別住在甌海區和永嘉縣的2名售貨員確診；1名住在甌海區的顧客也證實染上新型病毒。

內地專家和官方近日都透露，期望至2月8日元宵節左右能穩定疫情，湖北省內外病例的增速回穩以至回落。溫州市委書記陳偉俊亦在29日市內防疫會議上表示：「正月十五前是疫情防控的最關鍵時段，是整個阻擊戰的攻堅時刻，也是絕對不容有失的防控視窗期。」他治下的溫州正是眾所注目的觀察點之一。