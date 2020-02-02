【武漢肺炎】武漢病毒所研究稱雙黃連抗疫　80後所長遭曝靠夫上位

﻿據官媒《人民日報》和《新華社》發布的消息，中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。 消息引起網上轟動，全國各地大量民眾連夜前往藥店購買雙黃連，而淘寶、京東等網站上的雙黃連也在幾個小時內被訂購一空，但其功效也遭受許多醫生和醫藥媒體的質疑。 更有網民發現，消息中提及參與上述聯合研究的武漢病毒所，其所長是一名「80後」女子王延軼，並質疑她是「靠夫上位」，引發熱議。

據此前報道，上述「雙黃連可抑制新型冠狀病毒」消息引發網民質疑。許多內地醫務人員亦直言批評。一位上海三甲醫院醫生向內媒表示：「沒有有力證據證明其療效，如果是才開展臨床研究，就不能表示為『可抑制』，病毒本身在體外就很脆弱，假如當真對病毒有效，那麼對感染病毒的人效用如何？沒有人體試驗，即下結論為『可抑制』太過草率。」

騰訊醫典也發布題為《闢謠：雙黃連對新型冠狀病毒有效嗎？》的文章稱，尚無有力證據證明雙黃連的療效。內地醫療公眾號「丁香醫生」也發布文章，指所謂「可抑制病毒」缺乏臨床研究資料；又表示雙黃連過去有大量的不良反應證據。

2月1日早上7時，此前曾發布「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的《人民日報》微博也發布特別提醒：「抑制並不等於預防和治療！」

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值得留意是，參與上述聯合研究的武漢病毒所，其所長王延軼的行政級別為正廳級，與地級市委書記、市長平級，級別高於武漢市衛健委主任（副廳級）。

公開資料顯示，王延軼，女，出生於1981年，2012年3月起擔任中科院武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長。2014年7月至2015年6月，擔任武漢市武昌區衛計委副主任（掛職）。2014年9月起，擔任武漢病毒所病毒病理研究中心副主任。2014年12月至2015年12月，擔任武漢病毒所所長助理；2015年12月至2018年10月擔任副所長；2018年10月起擔任所長。

有網民指出，從沒有行政級別的基層研究員到病毒所所長（正廳級），王延軼花了6年時間。而她在國際權威或主流期刊作為通訊作者（擁有研究成果所有權）發表了11篇論文，其中發表在國際權威學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）上的只有2篇，在生物學期刊《細胞》（Cell）子刊更只有1篇。

網民質疑，王延軼的仕途猶如搭上「直升飛機」，與其學術成果不相符，因此猜測可能與其丈夫舒紅兵有關。公開資料顯示，2000至2004年，王延軼曾在北京大學生命科學院讀取學士學位。而1967年出生的舒紅兵正是該學院的特聘教授。王延軼大學畢業後隨即與舒紅兵結婚。2005年，舒紅兵被調到武漢大學生命科學學院做院長。2006年，王延軼留學歸來，到武漢大學生命科學學院讀取博士學位。

2005年武漢大學面向海內外公開招聘，舒紅兵參與競聘，成為生命科學學院院長。隨後不久，舒紅兵動員在美國讀博士的妻子提前回國，他則全身心投入學院建設和學科發展。 《人民日報》2012年文章

2010年11月，剛剛拿到博士學位5個月的王延軼，成為武漢大學生命醫學院副教授。舒紅兵這時擔任該院院長。2012年，王延軼任中科院武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長，舒紅兵當時則是中科院院士。

2014年11月，王延軼被評為國家傑出青年，舒紅兵當時則是武漢大學副校長、全國政協委員。2018年12月，王延軼在陞遷為武漢病毒所所長後，又被錄用為武漢市第13屆政協委員會委員。此時，舒紅兵為全國政協常委（副部級）。

對於王延軼的仕途，網民意見不一：

「學得好不如嫁得好」 「因為人家年輕聰明漂亮就說是靠臉蛋上位？2000年考上北京大學是靠臉蛋？」 「他們是真愛😂😂😂😂」 「想知道更多，心癢癢」 「不朽傳說，中國版居里夫婦」

（綜合報道）