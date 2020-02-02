【武漢肺炎】鍾南山：病毒有可能通過糞口傳播　值得高度警惕

國家衛健委今日（2日）於新聞發布會表示，針對近日在武漢、深圳甚至在美國的首例新型肺炎病例中，都發現確診患者的糞便中檢測到新型冠狀病毒，這個現象說明病毒可以在消化道複製並存在，至於是不是通過糞口傳播，或者通過含有病毒的飛沫形成氣溶膠的方式再傳播，需要流行病學調查和研究進一步證實這個現象。 國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日接受內媒《南方日報》、《南方＋》等採訪時表示，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播。

中國疾病預防控制中心發布顯微鏡下新型冠狀病毒的照片。（China CDC）

鍾南山又表示，現在這個問題應該非常重視，因為在糞便裏發現病毒，糞便是否傳染病毒值得高度警惕。在湖北、江西有些地方，確實有使用便桶習慣，還放在魚塘裏洗，確實要引起防控注意。從調查來看，已經患病的人，在糞便帶病毒有多少，要一步一步來調查。鍾南山指，尿液方面初步沒有帶病毒。

鍾南山表示，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播。（資料圖片 / 歐家樂攝）

鍾南山稱，目前看來確診病例主要還是武漢。所以中央的政策，對武漢進行所謂的「圍堵」，是完全正確的。要是已經大規模像以前SARS那樣，那麼全國很多地方已經大暴發，似乎現在沒有看到其他地方很明顯的暴發。鍾南山又稱，現在確診病例數量是升高，可能還會持續一段時間，但是他相信不會太長。

馬上迎來春運返程高峰，鍾南山表示，「從外頭回到武漢的人，原來沒有，現在經過十多天，潛伏期也差不多了，沒病也就沒了，有的話可能已經在當地治療，因此要回到武漢的那些人，問題不是很大。但武漢要出去的，還是很值得注意。」

鍾南山表示，現在確診病例數量是升高，可能還會持續一段時間，但是他相信不會太長。(《南方＋》)

對於返回廣東的外來人口，鍾南山表示，「當然是要非常注意，去了解返程外來人口的接觸史，對其體溫進行監測，我想我們現在很積極的措施從各個站口、口岸進行，我覺得還是很必要的。剛剛我也講了，很多外來人口出去已經十四天了或者更多時間，原來有病也就發了，因此我也不會特別擔心。」

(《南方＋》)