【武漢肺炎】溫州推「全民隔離令」限外出　預示「封城2.0」？

自2月1日起，浙江溫州實行「市民出行管控措施」，覆蓋全市9百多萬人：每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，出門採購生活物資，其他人員除就醫、公共服務或國民生計相關工作，原則上不要外出。 溫州的「全民隔離令」為期7天，亦是湖北黃岡以外，全國唯一一個城市實施出行管控。內地《時代周報》引述「一位溫州肺炎疫情防控工作人士」的講法，指溫州已是「硬隔離、硬管控」，類似進入於「戰時狀態、戰時措施」。

百貨公司恐已成社區「傳染圈」

截至2月3日中午，在湖北以外，在各縣市之中，重慶（299宗）和溫州（291宗）的病例最多。比較兩城規模，重慶論面積是溫州的6.8倍，論人口則是溫州的3倍多，然而感染人數卻不相上下，由此可以推斷出溫州疫情傳染之迅速，促使市政府要採取「非常手段」。

更為要者，溫州面臨明顯的「社區爆發」風險。整理官方每日數據，現時至少有13宗個案涉及市內「銀泰世貿店」，患者包括該百貨公司的顧客和職員。該企業雖已於22日停業，但可能早就形成「傳染圈」，其所在的鹿城區（44宗）正是重災區之一，而相關患者住在市內不同地點，成為跨區傳播病毒的源頭。

浙江省溫州市成疫情嚴峻。（Reuters）

由1月31日至2月2日，每日新增病例由之前一度超過50宗，跌至不足30宗，可是官方指出有10宗「感染來源不明」，「有待進一步溯源」，佔新增病例總數（64宗）逾15%，當中鹿城區有4宗，而與其毗鄰的市轄區則錄得2宗。可知市政府為求「源頭堵截」，於是要求每家每戶都必須「自我隔離」。

浙江福建多地推「限溫令」

病毒傳播不分地域，溫州一旦大規模「社區爆發」，其他地區也無法倖免。天津就有3宗病例，患者為一家三口，20日回溫州拜年，其間與確診患者聚餐，至26日返津後發病就醫。

實則在「隔離令」頒行之前，溫州已關閉14個高速公路的出口，之後更於2日關閉46段高速公路，出入均被禁止，僅留下9個收費站正常運作。如此布置旨在減少對鄰近地區的影響，集中防疫管控的力量於特定某幾處關卡。

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正當溫州「封城」，據《時代周報》指出，浙江杭州、台州、江蘇無錫、福建寧德等多地均推行「限溫令」，嚴格檢查溫藉人士的身體狀況，要求其「自我隔離」14天，甚至直接勸返溫州。

另外，台州轄下溫嶺市接壤溫州，其病例數目亦偏高（39宗），這座百多萬人口的城市已於2日實施有限度的「隔離令」，要求在有確診病例的「重點區域」，居民每兩天只可指派1名家庭成員出門，採購生活用品。

「一刀切」政策漸見調整

儘管溫州重手防疫，力度之猛僅次「被封省」的湖北，但內媒和官方從未以「封城」形容當下狀況，這也反映全國防疫工作已進入2.0階段。

溫州為消除「社區爆發」風險，市政府升級防疫措施，但同時顧及農曆新年後的日常秩序，不會「一刀切」封殺經濟活動：除了個別高速公路保持開通，溫州的機場和鐵路站依然運作，外來人口可以找方法返回溫州。況且「全民隔離令」暫時於8日屆滿，市政府可視乎這7天內病例增減，保持取消或延長的彈性。

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在湖北「硬封鎖」之外，幾乎全中國都陷入「軟封鎖」狀態，官方中斷省際公共交通，強烈勸籲民眾留在室內，避免群聚，至今已超過10日，不過「一刀切」政策亦漸見調整，似是轉為「精準封城」：重災區須更迅猛地阻截病毒傳播；非重災區不可「盲封城」以免觸發恐慌；地方政府須平衡經濟運作和防疫工作。

2月1日，重慶一度宣布於3日在主城區實施交通管制，限制機動車單號單日行駛，雙號雙日行駛，但幾小時後卻撤回決定；1月31日，北京市民政局表明，不是確診肺炎病例，沒有明顯發燒咳嗽等，應讓外來人員自由進入社區。於此官方必須掌握可靠數據、醫學證據和政策可行性，才能作準確判斷。