【武漢肺炎】治愈數上升死亡率下降：當局應對措施開始見效？

新型冠狀病毒疫情持續延燒，截至今天（4日），據中國衛健委發布的數據，全國確診感染人數已經超過兩萬人，死亡超過400例，疫情情勢依然十分嚴峻。 另一方面，依照衛健委發布數據，亦可發現，近幾日全國新增確診病例、新增疑似病例數量正趨於平緩，而治愈出院人數亦已超過死亡人數。從這一角度而言，似乎可以認為，當前內地採取的應對疫情措施正開始起到一定效果。 不過，亦不宜過於樂觀，稍早前鍾南山就曾指，未來10日至兩星期會到達高峰，這也意味著新增確診人數等數據仍有大幅攀升可能。

據衛計委最新數據，截至今日（4日）凌晨零時，內地31個省區市和新疆生產建設兵團新增確診病例3235宗，累計20,438宗；新增64人死亡，累計425人；新增157人治癒出院，累計632人。

據國家衛健委發布的數據，新型冠狀肺炎病毒新增治癒人數急劇上升。（新華社）

1月22日以來出院率變化示意圖。（公眾號「科技探針」）

而如果縱向比較可以發現，在此前幾日，1月30日的新增治癒病例有47宗，1月31日新增72宗，2月1日新增治癒病例為85宗，2月2日劇增了147宗，至今（2月3日）繼續保持高增長，新增了157宗。也就是說，單單是從1月30日至2月2日的四天，新增治癒人數就漲了逾3倍。

另一方面來說，1月30日開始，新增治癒病例也一直保持超越新增死亡人數，且兩者拉開的距離愈來愈大。1月30日的新增死亡人數有43宗，僅比新增治癒人數少4宗。而1月31日至2月3日的四天，二者分別相差26宗、40宗、90宗和93宗。

2月3日，重慶市墊江縣人民醫院一名新型冠狀病毒感染的肺炎患者經醫護人員診治和護理，現已符合出院標準。（中新社）

1月22日以來死亡率變化示意圖。（公眾號「科技探針」）

而在疑似病例方面，1月30日全國新增疑似病例4812宗，1月31日新增5019宗，2月1日新增4562總，2日新增5173宗，3日新增5072宗，若以圖表來看，增勢大體趨於平緩。

此外，還有一個值得注意的數字是媒體全國新增觀察人數。湖北省內新增觀察人數每天約五千宗，但在2月3日則猛增至一萬宗；而在湖北外，近期新增觀察人數則總體上呈現出緩慢下降趨勢：1月29日15691宗、1月30日14772宗，1月31日11553宗、2月1日12833宗、2月2日10056總、2月3日8256宗。

2月3日，武警湖北省總隊醫院隔離病房內，醫務人員查房。（中新社）

另外，無論重症率還是死亡率，全國範圍和湖北省內亦均出現一定的下降跡象。例如，1月24日，湖北省新型冠狀病毒感染者死亡率一度達到5.35%，不過這一數字3日降到3.06%；全國死亡率則有24日的3%左右下降到目前的約2%。

疫情爆發以來，內地已經採取多種措施應對：湖北全省已經「封省」，全國支援物資大量運入湖北，各地醫護人員也奔赴湖北抗疫，而新冠病毒檢測試劑也已投入使用，火神山醫院已經開始收治病人，雷神山醫院也將完工。雖然絕對不應忽視在此次疫情中許多政府部門、官員、紅十字會的官僚主義、粗暴作風對抗疫工作造成了巨大的消極影響，也影響了民眾對於當局的信任，但從目前外界可以觀察到的數字來看，當局所採取的措施，似乎已經確實開始起到一定效果。

不過，亦不應過於樂觀，稍早前，疫情專家組組長鍾南山說，內地疫情仍處於上升階段，未來10日至兩星期將會到達高峰。

2月2日，第三批江蘇援湖北醫療隊120人乘飛機前往湖北，支援當地開展新型冠狀病毒感染的肺炎醫療救治工作。圖為支援湖北的醫護人員與送行同事擁抱。（中新社）

而中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇此前接受《中國科學報》採訪時則表示，拐點可能很快就會到來，但第一個拐點到來之後，疫病也許還有第二峰、第三峰；對此要做好最壞的打算，拿出最充分的方案，準備最長期的奮戰。

在今天（4日）國家衛健委的記者會上，衛建委醫政醫管局副局長焦雅輝曾談及本次疫情何時出現「拐點」的問題。他並未直接給出答案，而是表示，對於當前疫情發展的形勢，我們也樂於看到疫情發展出現拐點；他又強調，新型冠狀病毒感染的肺炎的患者絕大多數是輕症，而內地也已經採取了一系列措施，包括社區防控、對人群的防控措施、在醫療機構建立預檢分診、發熱門診制度，提高監測能力效率；縮短病例的發展到確診時間，疑似病例要求立即轉到定點醫院進行治療；重症病例集中到定點醫院，由國家和省級的專業團隊負責治療。

焦雅輝稱，只要每個人都按照政府要求，戴口罩，多洗手，少聚會，共同努力，拐點這一天一定會儘早到來。