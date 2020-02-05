【武漢肺炎】加強輿論引導　中宣部調集逾300名記者赴疫區採訪

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，據央視《新聞聯播》周二（4日）公布的消息，中央宣傳部調集300名記者，派往重災區湖北省及武漢市採訪報道。中宣部新聞局局長、國家應急新聞辦主任張小國亦表示，「疫情防控宣傳」是當前工作的重中之重。

湖北省是全國武漢肺炎疫情的重災區，圖為江西援助武漢醫療護理隊。（新華社）

據悉，中共中央總書記、國家主席習近平周一（3日）主持召開了中央政治局常務委員會會議，研究加強肺炎疫情防控工作。其中會議強調，「要做好宣傳教育和輿論引導工作」，包括要「深入宣傳黨中央重大決策部署，充分報道各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事跡，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌，凝聚眾志成城抗疫情的強大力量」。

會議還要求加大對傳染病防治法的宣傳教育，要正視存在的問題，及時發布權威訊息，回應群眾的關切，也要加強網絡媒體管控。

中宣部新聞局局長、國家應急新聞辦主任張小國受訪時表示，中央宣傳部已調集300名記者，派往重災區湖北省及武漢市採訪報道。（央視截圖）

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與之對應的是，在接受《新聞聯播》採訪中，張小國表示，「習近平總書記的重要講話，對做好宣傳教育和輿論引導工作提出了明確要求。中宣部連夜傳達學習貫徹落實，我們把疫情防控宣傳作為當前工作的重中之重。」

張小國還說，中宣部將統籌好疫情防控宣傳和決勝全面小康、決戰脫貧攻堅等主題的宣傳，「為實現今年經濟社會發展目標任務提供強有力的輿論支持」。

而微信公眾號「記者站」透露，這300多名記者多為央媒記者。業內人士估計，派出300多名記者深入湖北疫情防控一線後，「除了及時、全面的疫情防控報道之外，體現人文關懷的多種防控感動人心的正能量故事將帶到公眾面前以加強輿論引導。」

此外，外界認為派遣記者的舉動側面表明，「當前湖北等地疫情防控取得了一定進展，物資供應等基本面已趨向樂觀，並傳達了對當地疫情防控後續形勢的信心」。

根據國家衛健委的統計數據，截至2月4日，全國確診病例為24,324宗，死亡490宗。另據醫管局4日證實，一名39歲確診男病人當日病重離世，成為香港首名感染新型冠狀病毒後不治的病人。

（綜合報道）