【武漢肺炎】杭州寧波否認封城　疫情「分區管理」有何利弊？

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續在全國蔓延，根據官方通報，四川省確診病例已逾300宗，且已經出現死亡病例。 2月4日，四川省下發通知，要求以市（州）為單元，根據疫情狀況分為「無現症病例區」、「散發病例區」、「社區暴發區」和「局部流行區」等4類地區，實施分區分類防控措施，其中無病例區保證正常經濟社會運行。

溫州市實施「全民隔離令」

另一邊廂，疫情較嚴重的浙江省有多地「升級」防疫措施，但全都否認「封城」，更特意為此闢謠。重災區溫州自2月1日起，實施為期7天的「全民隔離令」，每個家庭每2天只准派出1人購買必須品，全市50多個高速公路收費站留下5個，溫州轄下樂清市、里安市、永嘉縣更「全部關閉對外交通。」

如以湖北省斷絕內外交通為標準，溫州、杭州和寧波確實不是「封城」。這些城市只是先行「分區管理」，「倡導」全民居家隔離，按轄區情況決定「封區」與否，假如外來人口找到方法返回，也可試試「闖關」。各地之所以慎之又慎地用「封城」一詞，源於「封城」拖得愈久，衍生的社會經濟問題就會愈複雜。

2月1日，工作人員在杭州東站到達大廳消毒。 (中新社)

除了生產和消費一時受打擊，當中亦牽涉大量合約糾紛。官媒《人民日報》便於4日製圖宣傳：人社部指示，企業應在延長假期和員工隔離治療期間，按規定發放工資；金融機構應延後房貸和信用卡還款期；國家電網在防疫期間不會停止供電予欠費用戶；多地呼籲房東「對疫情影響大的月份」免租或減租。

華春瑩：美國帶頭製造恐慌

不單止窒礙內部經濟活動，在武漢於1月23日封城前後，各地陸續對華採取入境管制措施，在華航班停運，並且從疫區撤僑。國際輿論亦激辯中方有否隱瞞疫情，現行防疫措施是否有效，個別地方更出現種族主義事件，華裔以至亞裔人士被標籤為病毒帶原者。

對於海外限制對華往來，外交部發言人華春瑩於2月3日歸咎於美國：「（華府）第一個從武漢撤出領館人員，第一個提出撤出使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。」這種講法實在耐人尋味。

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各國「過度反應」大多在武漢封城之後，假如身受其害的中國認為有必要隔離湖北5千萬國民，全國各地都要處於「軟封鎖」狀態，追蹤湖北籍人士之餘，兼且促成停工停學停產，那麼海外政府根據中國的防疫反應、中國的官方數據，採取相應的限制措施，中方也難以責怪外人學步跟從。

實則在武漢封城之前，朝鮮率先於22日禁止外國人入境，其後俄羅斯和新加坡都實施對華入境管制，須知道上述都是素來以親華著稱的國家，不見得就隨便跟了美國「帶的頭」。其實關鍵因素只有兩個，一是判斷中國的疫情是否受控，二是觀察中國是否已能降低戒備。

官方：無症狀感染者可成傳染源頭

局部解除封城，對內是因地制宜恢復秩序，對外是試圖以行動表示疫情已受控。華春瑩便稱，根據美國疾控中心報告，美國2019至2020年流感季已致1900萬人感染，至少1萬人死。對比之下，至2月2日，中國確診武漢肺炎17205宗，死361人，治癒475人，「這些數字對比發人深思」。

▼按圖了解新型冠狀病毒從動物向人群傳播的過程

首先，武漢肺炎的死亡率和症狀都嚴重得多，各種未知數更是令人擔憂；其二，根據政府轄下中國疾控中心所參與的研究，中國每年死於流感的人數高達8.8萬人，但從未為此「封省」和全國戒備，足見中央不會將新病毒與之相提並論；其三，至2月6日，中國確診武漢肺炎28065宗，死564人，治癒1190人。

對比幾日間病例增速，這些數字對比也「發人深思」，反映局部解封的風險。單以浙江寧波為例，當地有病毒帶原者參加祈福活動，傳染家人和其他善信，其中個別病例又傳染密切接觸者，致使最終25人確診；另有患者發病前14天內未到過疫區，懷疑是買菜時與另一患者短暫（約15秒）駐留同一攤位而染病。

據目前所知，新型冠狀病毒可經飛沫、接觸、糞口傳播；官方《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》更稱：「無症狀感染者也可能成為傳染源。」1月24日，英美學者發表論文，指新病毒傳播系數估計介乎3.6至4，比沙士情況更高，要遏止武漢肺炎疫情擴散，必須要控制72%至75%的感染個案。