【武漢肺炎】內地復工緩步進行　湖北「落重藥」謀破僵局

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據國家衛健委的數據，2月18日內地報告新增確診病例1749宗，新增重症病例236宗，新增死亡病例136宗，新增疑似病例1185宗。 內地累計報告確診病例74185宗，累計治癒出院病例14376例，累計死亡病例2004宗。

至於重災區湖北，新增確診病例1693宗（省會武漢1660宗），新增治癒出院病例1266宗（武漢676宗），新增死亡病例132宗（武漢116宗），累計確診病例61682宗（武漢44412宗）。

內地復工進展逐步回復中。中央至省級高層早兩星期已發布指令，要求有序恢復生產活動，但從各種蛛絲馬跡看，前線官員都偏重於防疫工作，唯恐轄區淪為「武漢第二」，此因烏紗不保事小，誤國害民事大，武漢和湖北官員就是前車之鑒，省市一把手同於2月13日被免職。

洪山體育館是其中一處方艙醫院。（微博）

廣州重慶復工爆確診感染

地方文件紛雜繁多，大多是響應中央指令行事，平衡防疫與經濟考量，主要分幾種：一是撤除公路檢疫站，或各地建立協同防疫機制，減少中途檢疫阻礙；二是制定復工白名單，安排企業「錯峰」重投生產，以免人流倉促聚集致生不測；三是禁止轄下小區拒絕外來人員返城居住。

不過有時候文件愈多，可能反映上級愈難推動政策，所以要三令五申。前線官員設下多重復工申請手續，又制定嚴厲的防疫標準，企業老闆在復工之外，還要兼顧公共衛生，負責籌組物資和指導檢測，而且一旦有員工染上新病毒，全間公司立刻停工和全員隔離，得不償失，目前重慶和廣州已有這一類例子。

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執行上有延誤落差，或個別企業遇上「意外」，這些都是可以是小事，真正的大事是整體而言，復工會否觸發新一輪大爆發，畢竟即使中國如今國力可觀，但世上有多少個國家，可以承受多一兩個武漢級數的重災區，消化多一批數以萬計的住院患者，醫療上政治上處理數以千計的死者？

事關勞動人口、供應鏈與交通樞鈕

迄今為止，按官方數據，上述最壞情況未有發生之餘，疫情更似已慢慢消退，按湖北以外每日新增確診病例，由高峰期逾8百宗，跌至少於1百宗。湖北的總體疫情雖未顯著消退，確診病例累計逾6萬宗，新增確診病例在高位徘徊，但重災區已限縮在武漢市（逾4.4萬宗累計確診病例），其他縣市則似已趨向穩定。

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此前經濟損失亦是同理，最難解決的還是湖北疫情：一來是武漢的病患人數尚未見底，未知國家還要投放多少人力物力；二來湖北輸出約1千萬民工，封省下等於抽掉一大批勞動力；三來武漢一帶是華中工業重鎮，以汽車、電子和生物科技聞名，武漢更是全國航運與鐵路的「九省通衢」，現在悉數停頓。

大概有見湖北現況有可能長期拖慢全國復工，中央防疫指導組在湖北和武漢「落重藥」，「加速加強」防控：一是在防控方案曾經放寬確診標準，以臨床判斷清出病例，務求盡快掌握疫情規模；二是對個別地區實施「全封閉管理」，要求居民完全禁足於樓宇內，物資則由官方配送，以期消滅社區傳染圈；三是再次擴張醫療承載能力，建造隔離醫院，確保消化潛藏於小區的傳播源頭。