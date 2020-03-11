【新冠肺炎】從「感恩」到「感謝」　習近平給地方官「上了一課」

3月10日，內地31個省級地區報告新增新型冠狀病毒確診病例24例，其中湖北武漢13例，黑龍江大興安嶺地區1例，其餘10例為境外輸入。 就在當天，中共最高領導人習近平現身武漢，這是疫情爆發以來習近平首次赴湖北武漢。外界多認為這是中南海向外界釋放「中國政府已經控制住本國疫情」的信號，中國已經走出「至暗時刻」。

2020年3月10日中午，習近平在武漢市東湖新城社區，與路過居民樓上的居民相互問好。（新華社）

不僅如此，此番習近平在武漢的公開講話同樣值得關注。「正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢。」「黨和人民感謝武漢人民！」習諸如此類的講話，將目前中國疫情防抗取得的成果歸功於「人民」，和之前武漢市委書記王忠林的要在武漢展開感恩教育，並強調「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走」形成了感謝（感恩）與被感謝關係的逆轉。

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感謝與被感謝的反轉

剛剛上任不到一個月的新任武漢市委書記王忠林3月6日的「感恩論」一經媒體報道，立刻引發輿論批評。香港01也在之前的評論文章中指出，中央政府介入之後，中國舉國體制對於武漢疫情控制起到了很有效的作用，很多基層官員更是在疫情防控之中付出了艱辛努力，這些當然值得肯定。但是要認識到、尤其是中共官員需要認識到，這是中共作為中國唯一執政黨的職責所在。如果官員以施恩者的形象要求感恩，則是一種類似於「皇恩浩蕩」般的封建陋習，不僅影響民眾自下而上的肯定和好感，也是對中共「為人民服務」宗旨的嘲諷。

雖然很難得到直接印證，但是從公開信息判斷很有可能的是，民間輿論對「感恩論」的批評已經被湖北官員了解，甚至可能中共高層也對此有所了解並對此有所批評和匡正。就在王忠林講出「感恩論」兩天之後，和王忠林同一時間調任湖北、擔任湖北省委書記的應勇3月8日現身，公開表示「我要向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。」

守望相助本就是推動人類在各種災難中前行的美好本能。官員對民眾的配合感謝也好，民眾對官員的付出表演也罷，抑或是受災民眾對於社會各界捐助和援助的感恩表達，只要是發自內心就無損於其原本的美好屬性，但若流於刻意則未免矯揉造作。

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習近平給誰「上了一課」

對於想在疫情防控過程中，激發「正能量」的中共官員來說，如何與民溝通不僅是執政智慧，更折射其價值觀取向。就如中共高層如習近平多次強調，「人民是歷史的創造者，群眾是真正的英雄。人民群眾是我們力量的源泉。」國務院總理李克強在2019年1月談及中國經濟發展的結果時，也稱「這也充分彰顯了人民的力量。」

2019年1月18日，國務院總理李克強召開座談會，聽取各界人士和基層群眾代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，期間談及上一年中國經濟的發展成就時，李克強將之歸功於「人民的力量」。（中國政府網）

一直以來，中共不僅將「群眾路線」作為指導思想，也將「為人民服務」奉為宗旨。但是，總有中共官員難以擺脱「官老爺」的封建思想，以為為官就是高人一等——執政有誤不容民眾批評，但凡有點業績就要民眾感恩戴德。這種思維模式和執政風格不消除，不僅難以取得好的民間風評，更是與十八大之後中共高層設定的「國家治理能力現代化」目標背道而馳。

「黨和人民感謝武漢人民！」此番習近平在武漢的講話，不管是有意還是無意，從實際效果上都是給地方官員「上了一課」——不管是與民溝通還是媒體宣傳，過去那種自上而下式的灌輸式思想教育和命令表達已經嚴重過時且令人反感。具體到武漢、甚至整個中國和新型冠狀病毒肺炎疫情的對抗過程中，官員和民眾，到底誰應該誰感謝誰？答案已經不用多說。