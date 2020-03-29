【新冠肺炎】鍾南山：中國沒有大量的無症狀感染者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。據央視今天（29日）報道，針對不少專家認為，中國現在處於疫情防控「下半場」，要尤其警惕外來輸入病例和「無症狀感染者」，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，中國還沒有大量的「無症狀感染者」。

鍾南山表示，關於中國「無症狀感染者」的情況，目前了解得很有限：既沒有具體數字，也未有詳盡研究。而美國現正調查無症狀者的實際情況，這樣的調查是有意義的。

他指出，根據已知的事實可以做出一些推斷。例如，一般來說，無症狀感染者對與其密切接觸的人的傳染率很高，但是中國近期新確診病例數不僅沒有上升，反而在不斷下降，且一些省份新確診數字已接近於0，這可以說明中國還沒有大量的「無症狀感染者」。

無症狀感染者病原學檢測呈陽性，且具有傳染可能性。（資料圖片）

3月27日，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、新冠肺炎上海專家治療組高級專家組組長張文宏在一場研討會上表示，無症狀感染者是中國進入疫情防控「下半場」的一類重要監測目標，他們沒有臨床症狀，病原學檢測卻呈陽性，給疫情防控帶來了挑戰。

張文宏表示，無症狀感染者有較強的免疫能力，可以在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過3周，具有傳染可能性。他們如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。

（綜合報道）