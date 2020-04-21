【新冠肺炎・觀察】索賠鬧劇：污名化中國無益且危險

隨着新冠肺炎疫情全球擴散，各國面臨着民眾生命健康和經濟危機的雙重挑戰。有關中國是否應為此承擔法律責任，並對其他受害國家做出賠償的鬧劇越來越多。

一些國家的政客為轉移國內視線不斷地將疫情問題政治化，就索賠問題向中國施壓，但也有人表示，向中國索賠毫無依據。當然，有人認為，當前的關鍵是應對疫情和挽救經濟，而指責中國對應對當前的疫情和經濟危機毫無助益。

各國在新冠病毒疫情下面臨巨大的社會和經濟壓力。圖為紐約醫護人員在雅各比醫學中心外舉行遊行示威，要求醫院提供帶薪病假新政策。（AP）

近日來，多個國家在國內疫情壓力變大的同時，拿中國在新冠肺炎疫情早期的應對不力向中國施壓。4月19日，澳洲外交部長公開表示自己對於新冠疫情如何爆發保持了高度關切。4月18日，在特朗普團隊攻擊拜登「與中國太過親密」後，拜登聲稱特朗普在新冠疫情的爆發問題上需要向中國施加更多壓力。同日，特朗普在新聞發佈會上公開表示：「如果中國刻意隱瞞了疫情，他將確保中國付出代價」。

特朗普質疑中國公布的死亡數字，指中國的死亡人數必定多於美國。（資料圖片）

4月16日，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在新聞發佈會上被問到會否在疫情後如常與中國做生意，他表示兩國不會回復以往的經貿往來，指需要非常仔細地審視疫情的起因、為何無法及時阻止疫情擴散等，以科學方式找出答案。

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）受訪時亦提及中國在疫情的責任，指「明顯地，北京在疫情中發生大家不知道的事情」，認為中國需要為此解釋。

德國在英法美之後也加入論戰，德國《圖片報》（Bild）甚至對中國開出1,490億歐元的「賬單」進行索賠。而也有分析指出，美國大選很有可能操作這個議題向中國發難。

多國將疫情問題政治化，就索賠問題向中國施壓。（資料圖片）

實際上，早在3月份，就有四起指向中國的訴訟分別在美國的佛羅里達、德克薩斯、內華達和加利福尼亞發起，其中一起甚至搬出「生化武器論」，對武漢病毒所和中國軍方提出了控告。美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）提出議案要求對中國政府進行調查，其中包含為病毒爆發「設計賠償機制」的條文。

但也有很多人士認為向中國甩鍋的做法在邏輯上站不住腳，而且也缺乏國際慣例的支撐，並且推卸了當事國政府在衛生治理上的責任，其中還摻雜地緣政治的因素。

比如，儘管中國地方一些官僚在疫情防範初期涉嫌隱瞞疫情真相，並錯過了扼殺病毒的最佳時期，但中國政府不僅沒有違背向國際社會發出通告的義務，而且通報非常及時。在世衛組織公布的抗擊新冠肺炎行動時間線中，中國最早於2019年12月31日向其報告了武漢的一組肺炎病例，最終確認了一種新型冠狀病毒。同時，美國疾病防控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）也承認和中國疾控中心主任高福在1月3日通了電話，後者向白宮遞交了報告。

而待白宮做出行動已是3月中下月的事，在中國向世界通告之後的兩個多月時間內，特朗普政府幾乎什麼都沒做。而英國政府更是在疫情爆發的前期採取「群體免疫」的策略，導致了疫情的蔓延，甚至造成英國首相的不幸染病。此類向中國甩鍋無法遮當事國政府在應對疫情上的失職。

英國首相約翰遜染疫，在4月12日出院。（資料圖片）

這種甩鍋行為也遭到英美知名人士的反對。英國著名智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）主席奧尼爾(Jim O'Neill)發表文章稱，對於許多政府而言，對中國的污名化似乎是一種轉移注意力的策略。不過，此時玩責備遊戲是危險而無益的，正如2008年金融危機始於美國房地產泡沫，但世界上沒有多少國家責備美國。因此，「與其採用雙重標準來針對中國的錯誤，不如考慮中國可以教給我們什麼。」