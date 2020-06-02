海南自貿港12大亮點：稅率比肩香港新加坡　全島零關稅成購物天堂

6月1日（周一），《海南自由貿易港建設總體方案》全文公布，全島封關、零關稅、個人所得稅封頂15%等措施受到關注。內媒《澎湃新聞》梳理了12項海南自貿港政策亮點，又表示與國際知名自貿港相比，海南自貿港稅制已經完全具備競爭力。

國家主席習近平近日對海南自由貿易港建設作出指示。他表示，海南自由貿易港是中共中央一個重大戰略決策，要對接國際高水平經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高品質高標準建設。（資料圖片）

1、全島都是自貿港

海南自貿港範圍如何設定？對此問題此前猜測不一，有專家認海南全島已經劃為自由貿易區，再全島升級為自貿港似乎可能性不大。直到6月1日，懸念揭曉，海南自由貿易港的實施範圍為海南島全島。

2、一線放開、二線管住

所謂「一線放開」，指海南自貿港與國家海關邊境線之間的管理環節要放開。除了限制進口的貨物清單外，絕大多數進口貨物自由進出，免徵進口關稅。

而放開一線後，所謂「二線管住」則指海南自貿港和國內其他地區之間要設立新的管理環節。貨物從海南自由貿易港進入內地，原則上按進口規定辦理相關手續，照章徵收關稅和進口環節稅。

3、全島封關

此次海南自貿港的政策亮點之一就是建設「全島封關運作的海關監管特殊區域」，即海南島天然的邊界成為上述「二線」。根據總體方案，海南將在2025年之前，做好封關運作準備工作並適時啟動全島封關運作。所謂「準備工作」，即制定一系列目錄清單，如進口徵稅商品目錄、限制進口貨物物品清單等。海南自貿港的自由度一定程度上取決於進入相關清單的貨物物品數量。

中央自從宣布海南將建設成自由貿易試驗區後，海南接連推出一系列的對外開放措施。（資料圖片）

4、零關稅

海南自貿港將實行以「零關稅」為基本特徵的自由化便利化制度安排。並且實施「零關稅」的貨物，海關免於實施常規監管。

值得一提的是，海南全島封關運作前，就將對部分進口商品，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。全島封關運作後，對進口徵稅商品目錄以外​​、允許海南自由貿易港進口的商品，全部免徵進口關稅。

5、稅制簡併

封關後，方案沒有提及進口環節增值稅和消費稅等稅種是否免徵，而是一概統稱「免徵進口關稅」，是因為彼時已經完成「稅制簡併」。即在全島封關運作的同時，依法將現行增值稅、消費稅、車輛購置稅、城市維護建設稅及教育費附加等稅費進行簡併。

總體方案提出，海南自貿港將按照零關稅、低稅率、簡稅制、強法治、分階段的原則，逐步建立與高水平自由貿易港相適應的稅收制度。

簡化稅制也符合中國稅制的改革方向，此外，總體方案還提出，要在海南自貿港降低間接稅比例。這提高了海南自貿港在全球的競爭力，當前國際高標準自貿港在稅制方面的一大特點是流轉稅低。

6、島內免稅購買

2025年之前，海南自貿港將對島內居民消費的進境商品，實行正面清單管理，允許島內免稅購買。

7、海南產貨物進入內地也能免關稅

一般來說，全島封關設置「二線」之後，貨物從海南自貿港進入內地，原則上按進口規定辦理相關手續，照章徵收關稅和進口環節稅。

但是此次總體方案的一大亮點就是規定：對鼓勵類產業企業生產的不含進口料件或者含進口料件在海南自由貿易港加工增值超過30%（含）的貨物，經「二線」進入內地免徵進口關稅，照章徵收進口環節增值稅、消費稅。簡單來說，自貿港內鼓勵類企業生產的部分貨品是可以免稅進入內地的，這一紅利政策此前從未出現過。

內媒分析稱，海南自貿港方案中對企業所得稅和個人所得稅給出的優惠稅率引人注目，可以比肩香港及新加坡。圖為香港稅務局。（資料圖片）

8、企業稅、個人所得稅稅率降至15%

海南自貿港方案中對企業所得稅和個人所得稅給出的優惠稅率也極為引人注目，這也是目前國內首次出現如此普惠性的低稅率。方案規定，2025年前，對註冊在海南自由貿易港並實質性運營的鼓勵類產業企業，按15%徵收企業所得稅。對在海南自由貿易港工作的高端人才和緊缺人才，其個人所得稅實際稅負超過15%的部分，予以免徵。

2035年前，則要做到：對註冊在海南自由貿易港並實質性運營的企業（負面清單行業除外），按15%徵收企業所得稅。對一個納稅年度內在海南自由貿易港累計居住滿183天的個人，其取得來源於海南自由貿易港範圍內的綜合所得和經營所得，按照3%、10%、15%三檔超額累進稅率徵收個人所得稅。

當前香港企業所得稅率為7.5%至16.5%，個人所得稅最高為15%；新加坡企業所得稅為17%，個人所得稅率最高為22%。

9、免稅購物額提至10萬

對去海南購物的全國其他省份消費者來說，目前每年每人3萬元，很多人直呼不夠用。總體方案提出，在2025年之前，將放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元，擴大免稅商品種類。

海南自貿港此次提出將分階段開放資本項目。（資料圖片）

10、分階段開放資本項目

金融開放方面，當前中國已經實現經常項下可兌換，海南自貿港此次提出將分階段開放資本項目。其開放仍然依託於誕生自上海自貿區的FT帳戶（自由貿易帳戶），即通過金融帳戶隔離，建立資金「電子圍網」，為海南自由貿易港與境外實現跨境資金自由便利流動提供基礎條件。

總體方案提出的終極目標是，2035年前允許符合一定條件的非金融企業，根據實際融資需要自主借用外債，最終實現海南自由貿易港非金融企業外債項下完全可兌換。

11、公共衛生風險防控

本次海南自貿港總體方案對「公共衛生風險防控」著墨頗多。方案提出，要加強公共衛生防控救治體系建設，建立傳染病和突發公共衛生事件監測預警、應急響應平台和決策指揮系統，提高早期預防、風險研判和及時處置能力。

12、數據流動

海南自貿港的數據跨境流動政策同樣是截至目前力度最大。總體方案提出，允許實體註冊、服務設施在海南自由貿易港內的企業，面向自由貿易港全域及國際開展在線數據處理與交易處理等業務，並在安全可控的前提下逐步面向全國開展業務。安全有序開放基礎電信業務。開展國際互聯網數據交互試點，建設國際海底光纜及登陸點，設立國際通信出入口局。