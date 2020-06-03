【美國示威】中國留學生露台拍攝槍戰場面　疑險遭射中驚呼連連

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，至今未見緩和。 近日，有中國留學生在網絡上發布一段影片，顯示他與友人在家中齊齊持手機和自拍杆，拍攝樓下警方與示威者對峙的場面，其友人還疑似全程直播。期間疑似有人從樓下向他們開槍，射中露台的欄杆。

網傳片段顯示，警方在街道上部署了警車和大批警力，這名留學生在片中形容樓下槍聲不斷，且不忘頻頻表達驚異。或因受到過度驚嚇，他亦不斷以中文和英文爆粗。

正當兩人想要更近一步拍攝時，一聲巨響突然襲來，疑似是樓下有人向他們開槍，但只射中欄杆。兩人隨即嚇得逃竄回房內，爾後直呼「比贊比亞還恐怖」，又稱寧願立即「回到贊比亞」，亦不想在此久留。

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影片傳回內地，引發廣泛討論，不少網民都感歎當時場面極為驚險，有人感謝他們冒着生命危險記錄這一場面，但亦有不少人表示，在槍戰時不宜站在高處，以免被誤認為槍手，呼籲他們注意自身安全。

網民熱議：

－這種場景竟然發生在21世紀 －冒着生命危險在拍😱這要是打中了，可太不值得了 －不參與，不圍觀，安全第一。 －禁槍的重要性。 －在美的留學生注意安全了 －別沒事那個手機瞎錄，人家以為你拿槍瞄準呢，你以為在中國呢，拿個破手機逮誰拍誰。 －槍戰還站在陽台會被誤認為你是狙擊手

在明尼蘇達大學就讀的中國留學生拍攝到校園周邊的示威人士。（YouTube：李文勍Richard）

此外，有主打留學資訊的YouTuber採訪一名親歷明尼蘇達騷亂的中國留學生，對方表示，他就讀於明尼阿波利斯市的明尼蘇達大學，而當地遊行目前集中在市中心，距離學校約十幾分鐘的車程，距離弗洛伊德死亡的地方則有20多分鐘車程，但學校周圍亦有違反宵禁令的遊行示威人士經過。

商戶支持平權但反感破壞

受訪學生又表示，周邊的商人對騷亂較為敏感，雖然大家普遍支持黑人平權，但對於偷竊、破壞城市的做法是反感的。在業主要求下，不少商店已用木板將店舖門封死。這名留學生認為，這些暴力行為沒有意義，且對抗議本身的正當性造成了危害。至於校方自春假將學生遣散後，就再未將學生召回，因此校內幾乎沒有學生逗留。

這名留學生續指，自己日常出門購物也受到影響，當地一間大型連鎖超市疑因在被搶劫後採取報警等作為，而遭到針對性報復，目前已將明尼蘇達州一半的分店關閉。此外，該校今年的畢業生前途，亦面臨着示威和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的雙重衝擊。

（綜合報道）