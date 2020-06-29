【中印衝突】邊境局勢緊張　解放軍中將罕見帶隊巡邏

中印邊境對峙持續，雖然雙方同意推動事態降温，但兩軍在爭議地區仍動作不斷。近日解放軍西藏軍區中將汪海江帶隊巡邏中印邊境，引發關注。

6月27日，據央視國防軍事頻道的影片顯示，西藏軍區中將汪海江在邊境為界碑描紅，界碑上「1962」字樣醒目。而中印邊境對峙以來，南疆軍區司令員柳林少將也曾出現在邊境地區。

資料顯示，汪海江現任西藏軍區司令員，早年參加過中越戰爭，擔任主攻連連長，榮立一等功，曾任南疆軍區副司令員、西藏軍區副司令員；2019年12月，任西藏軍區司令員；2013年12月，晉升解放軍少將軍銜；2019年12月，晉升中將軍銜。

西藏軍區中將汪海江。（資料圖片）

柳林曾任解放軍南疆軍區黨委常委、參謀長；2015年1月，晉升為少將軍銜；2015年7月，任南疆軍區副司令員；2019年3月，任南疆軍區司令員。

自5月初以來，中印邊境就陷入了緊張局勢之中。6月15日，兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，導致數十人傷亡。在此之際，中國在西藏部署了5支專業 「民兵」隊伍，其中包括飛行、通信、攀登、快速反應和格鬥等多類特長人員，引發國際社會廣泛關注。

多數印度媒體和一些國際媒體報道了這一消息，印度著名英文報紙《印度斯坦時報》還在報道中指出，部署格鬥專長民兵前也早有中國軍方人士指出，印度有自己的優勢——擁有經驗豐富的山地部隊。

此外，西藏軍區6月16日透露，西藏軍區某旅近日舉行了一場立體拔點實兵實彈演習。同日，西部戰區總醫院亦開展夜間模擬實戰救護訓練。西藏軍區某特戰旅還於近日在高原雪山組織了一場重裝行軍拉練，以此提升士兵對惡劣環境的適應力。

西部戰區某保障隊數據工程師吳鋒、劉宇在接受中國軍媒《中國國防報》採訪時稱，國防動員潛力數據是反映國家應對戰爭時可動員資源能力的數據，是保障聯合作戰行動、實施作戰支援任務的重要數據支撐。對於目前西部地區國防動員潛力數據的現狀如何，劉宇說，戰區成立以來，基本搞清了重點潛力有多少、分布在哪裏、能否動員起來、需要多少時間、誰來動員等問題，提升了重點潛力數據的準確性、時效性。

西部戰區發布高原訓練和實彈射擊照片（點圖放大）：

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雖然中印軍方高層就此次流血衝突達成降温共識，但雙方在爭議地區仍有新動作。美國Maxar衛星圖像公司6月22日發布的圖片顯示，印方搭建了一道壁壘，中方則擴建了一個前哨營地。

北印度語新聞頻道Zee新聞網報道稱，印軍已在拉達克中印邊境部署三個師，即45,000名士兵；印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）近日表示，印度軍隊已經在中印邊境實控線做好與中國長期對抗的準備；印度陸軍消息人士也稱，陸軍已經充分動員起來，「以應付任何可能發生的事情」，包括手指第4區（Finger 4）山脊附近。陸軍消息人士說，這些動員活動可以確保無論中國朝哪個方向升級衝突，印度部隊都可以做出適當反應。

當前局勢引發國際輿論擔憂。專家分析稱，這表明緊張關係猶存，更令人擔心的是兩個核大國之間會不會再起風波。美聯社則援引專家的話稱，雙方如今的言行不一反映出中印邊境協議的脆弱性。

英國路透社6月27日報道分析認為，衛星圖像顯示的新進展「凸顯中印雙方脱離接觸挑戰之嚴峻和協議仍有可能破裂的風險。」

智庫「成都世界事務研究所」負責人龍興春對英國廣播公司（BBC）說，「我不了解現在邊界局勢的內情，但是，雙方對實際控制線沒有共識。中國不接受印度版的實際控制線，印度不接受中國版的實際控制線。」